Bahn baut ein halbes Jahr lang: Behinderungen in Neuruppin ab 18. Mai

Neuruppin

Viele Fahrgäste des Prignitz-Express’ könnten ab Juni viel länger unterwegs sein, um ans Ziel zu kommen. Die Baustelle am Seedamm wird sich trotz vieler Bemühungen der Bahn sehr deutlich auswirken. Passagiere, die nördlich von Neuruppin in den Zug steigen, um nach Berlin zu kommen, brauchen eine Stunde länger. In die andere Richtung erhöht sich die Fahrtzeit ebenfalls um rund 60 Minuten.

Glück haben alle, die in Neuruppin ein- oder aussteigen. Sie sind in der Regel nicht oder nur wenig länger unterwegs, hieß es am Mittwoch in einer Pressekonferenz von Bahn und Kreisverwaltung.

Ab 13. Juni wird der Prignitz-Express in Neuruppin unterbrochen. Bis zum Jahresende können keine Züge über den Seedamm fahren, weil die Bahn die beiden Brücken dort sanieren lässt. Eine der beiden soll dabei komplett ersetzt, die zweite runderneuert werden.

Ohne Seedamm keine Bahn Der Seedamm wurde Ende des 19. Jahrhunderts angelegt, um eine Eisenbahnverbindung von Neuruppin nach Kremmen und damit bis Berlin möglich zu machen. Die Kremmen-Neuruppin-Wittstocker Eisenbahn AG wurde 1896 gegründet. Ein Jahr später, am 26. Oktober 1897, begannen die Arbeiten für den Bahndamm über den Ruppiner See. Mitte Dezember 1898 fuhr der erste offizielle Zug über den Seedamm. Erst in den 20er Jahren wird neben dem Gleis eine Straße angelegt. Bis dahin gibt es nur einen schmalen Fußweg.

Die Arbeiten sind dringend nötig und lange geplant. Um die Behinderungen für die Fahrgäste möglichst wenig zu halten, soll unmittelbar vor dem Seedamm in Höhe der Lindenallee ein 100 Metzer langer und drei Meter breiter Behelfsbahnsteig entstehen.

Züge aus Richtung Berlin werden während der Bauzeit zwischen Seedamm und Berlin pendeln. In Richtung Prignitz pendeln die Züge ebenfalls: in der Regel zwischen Wittenberge und Bahnhof Neuruppin West. Nur am Morgen gegen 7.30 Uhr wird ein Triebwagen aus dem Nordwesten am Rheinsberger Tor ankommen und am Nachmittag gegen 16.30 Uhr einer von dort in Richtung Wittstock und Prignitz starten, sagt Doris Kraft von der Bahn-Tochterfirma DB Regio.

Busse pendeln zwischen Seedamm und Neuruppin West

Zwischen dem Behelfsbahnhof am Seedamm und Neuruppin West richtet die Bahn für die Bauzeit einen Pendelverkehr mit Bussen ein. Von Neuruppin West aus fahren die Busse dabei bis Wuthenow, wenden dort an der Kirche und fahren zurück zum Behelfsbahnstieg am Seedamm, um ihre Fahrgäste aussteigen zu lassen.

Autofahrer müssen bereits ab 18. Mai mit Behinderungen rechnen. Bis zum Ende der Bauzeit im Dezember ist die Straße halbseitig gesperrt. Ampeln regeln den Verkehr. Quelle: Peter Geisler/Archiv

In die umgekehrte Richtung geht es ohne Umweg über Wuthenow zwar schneller. Ein Problem bleibt trotzdem: „Die Busse brauchen länger als die Züge jetzt“, sagt Doris Kraft. Wer auf den Umstieg angewiesen ist, erreicht deshalb sowohl am Seedamm als auch am Bahnhof West erst den Zug eine Stunde später.

Vorteil für die Neuruppiner: Sie können notfalls zu Fuß über den Seedamm laufen. Das dauert nur wenige Minuten mehr als bisher. Die Bahn wird auch einige Fahrradstellplätze an der Lindenallee anlegen, sagt Kai Protzer von der DB Netze. Allerdings reicht der Platz dort nur für etwa 30 Räder.

Zusätzliche Busse zwischen Wittstock und dem RE2 in Neustadt (Dosse)

Für alle, die aus dem Norden kommen, richtet die Bahn einen weiteren Ersatzverkehr, um die Fahrzeit nicht zu lang werden zu lassen. Viermal am Morgen und viermal am Abend sollen zwischen Wittstock und Neustadt (Dosse) zusätzliche Busse pendeln, die Fahrgäste zum RE2 bringen.

Wer von Wittstock aus den Bus bis Neustadt und von dort den Zug nach Berlin nimmt, braucht fast eine Stunde weniger, als würde er mit dem Prignitz-Express über Neuruppin fahren.

Bereits ab 18. Mai müssen Autofahrer in Neuruppin mit Behinderungen rechnen, sagt Mathias Wittmoser vom Straßenverkehrsamt des Landkreises. Der Seedamm ist ab dann für die Vorbereitung der Bauarbeiten halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr.

Behelfsbahnhof am Seedamm wirdab 14. Juni gebaut

Am 1. Juni beginnt die Bahn mit ihren Arbeiten. Am 13. Juni gegen 21.30 Uhr fährt der vorerst letzte Zug über den See. Vom 14. bis 18. Juni gilt zwischen Neuruppin und Kremmen Schienenersatzverkehr, damit der Behelfsbahnsteig errichtet werden kann. Ab 19. Juni fahren die Züge dann von Berlin aus bis zum neuen Bahnhof am Seedamm.

Erst ab 20. Dezember soll der Prignitz-Express wieder durchgängig über die gesamte Strecke fahren.

Von Reyk Grunow