Neuruppin

Im einem Jahr macht die Bahn Ernst. 2020 wird die Strecke des Prignitz-Express’ in Neuruppin ein halbes Jahr lang unterbrochen. Wegen Bauarbeiten am Seedamm in Neuruppin können zwischen den Bahnhöfen Rheinsberger Tor und Wustrau-Radensleben etwa sechs Monate lang keine Züge durchfahren.

Voraussichtlich ab Juni will die Bahn eine der beiden Brücken des Seedamms neu bauen lassen. Sie stammen noch aus dem Jahr 1897, als der Seedamm angelegt wurde. Nach rund 120 Jahren ist die Überführung so mitgenommen, dass sie ersetzt werden muss. Die zweite Seedammbrücke ist in etwas besserem Zustand, bei ihr reicht eine Instandsetzung.

Eigentlich waren die Bauarbeiten schon in diesem Jahr geplant. Doch dann hätte die Strecke ausgerechnet im Fontanejahr und während der Landesgartenschau in Wittstock unterbrochen werden müssen. Die beiden Städte und der Landkreis haben sich beim Land und der Bahn dafür stark gemacht, dass die Brückensanierung verschoben wird.

Bauarbeiten von Juni bis Dezember 2020

Jetzt ist sie 2020 geplant. Von Juni bis Dezember kann deshalb kein Zug über den Seedamm rollen, bestätigte Bahnsprecher Gisbert Gahler.

Alle, die in Richtung Berlin auf den Zug angewiesen sind, müssen sich umstellen. Die Bahn versucht, den Ärger gering zu halten. Gleich neben der Baustelle, direkt neben dem Seedamm etwa in Höhe der Lindenallee, soll für die Bauzeit ein Behelfsbahnsteig gebaut werden, sagt Gahler.

Eine der beiden Brücken soll ersetzt werden, die zweite wird parallel dazu saniert. Quelle: Reyk Grunow

Die Züge können dann zwischen der Prignitz und dem Rheinsberger Tor in Neuruppin pendeln und zwischen Berlin und dem Behelfsbahnsteig vor dem Seedamm. Weite Fahrten mit Bussen bis Wustrau-Radensleben oder gar Kremmen sind dann nicht nötig.

Landrat Ralf Reinhardt und sein Vize Werner Nüse hatten so einen Ersatzbahnsteig für die Bauzeit 2018 ins Gespräch gebracht. Reinhardt hatte von einem solchen Ersatzbau bei anderen Gleisbaustellen gehört.

„Wir begrüßen es sehr, dass die Bahn eine Lösung gefunden hat, auf lange Ersatzverkehre mit dem Bus zu verzichten“, sagt Kreissprecherin Britta Avantario. Der Landkreis will Busse zwischen Bahnhof Rheinsberger Tor und dem Ersatzhalt am Seedamm pendeln lassen.

Der Seedamm Der Seedamm in Neuruppin ist eine künstlich angelegte Überführung über den 14 Kilometer langen Ruppiner See. Er wurde im Auftrag der Kremmen-Neuruppin-Wittstocker Eisenbahngesellschaft in anderthalb Jahren erbaut und am 16. Dezember 1898 eröffnet. Zuvor gab es rund 400 Jahre lang nur eine Fährverbindung über den See, die Neuruppin und Wuthenow verband. Der Damm wird von zwei Brücken unterbrochen, damit Schiffe vom einen Teil des Sees in den anderen gelangen können. Erst 1926 kam zu den Gleisen eine Straße hinzu. 1945 wurde er durch Sprengungen beschädigt, danach aber wieder aufgebaut.

Die Bahnbaustelle wird auch Behinderungen für Autofahrer bringen. Wegen der Bauarbeiten soll auch die Straße über den Seedamm halbseitig gesperrt werden, so Gahler. Fahrzeuge werden per Ampel an den Arbeitern vorbei geleitet.

Etwa Ende Oktober 2020 muss auch die Straße über den Seedamm für ein oder zwei Tage ganz gesperrt werden, heißt es von der Bahn. Dann soll die neue Brücke mit einem Kran eingesetzt werden. Der braucht viel Platz.

Ab Montag gibt es erste Behinderungen

Gebaut wird am Seedamm aber nicht erst 2020. Bereits ab Montag müssen Autofahrer dort mit Behinderungen rechnen. Der Landesstraßenbetrieb lässt den Geh- und Radweg erneuern. „Das Pflaster kommt raus und dafür gibt es künftig Asphalt“, sagt Straßenmeister Dieter Blank. Zwei Wochen sind dafür eingeplant. Auf der anderen Straßenseite wird für diese Zeit ein Behelfsgehweg eingerichtet.

Von Reyk Grunow