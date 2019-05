Neuruppin

Einem 79-jährigen Neuruppiner wurde bereits am 23. November 2018 um 9.10 Uhr in einem Supermarkt in der Neustädter Straße in Neuruppin offenbar während eines Einkaufes die Geldbörse gestohlen.

Der gefilmte Kartendieb. Quelle: Polizei

Kurze Zeit später wurde mit der Bankkarte des Mannes an einem Automaten Geld abgehoben.

Nun sucht die Polizei in Neuruppin Zeugen, die Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben können und bittet diese, sich unter der 03391/35 40 zu melden.

Von MAZ-online