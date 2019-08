Neuruppin

Wasserfrauen sind ein beliebtes Motiv in Kunst, Musik und Literatur – vom Mittelalter bis zur Gegenwart treten sie mal als anmutige Nymphen in Erscheinung, dann wieder als dämonische Wasserhexen.

Selbst Loriot kam an der mystischen Sagengestalt des Mittelalters nicht vorbei. „Kraweel, Kraweel, taubtrüber Ginst am Musenhain“, heist es in dem Gedicht „Melusine“, dass Vicco von Bülow in einer Dichterlesung im Film „Papa ante portas“ zitiert.

Fontanes Melusine

Mit dem Fontanejahr ist Melusine nun wieder in aller Munde, denn in vielen seiner Werken ist die Vorliebe für die Melusinen-Sage spürbar – am deutlichsten im Stechlin, wo die nach kurzer Ehe wieder geschiedene Melusine –Tochter des Grafen Barby – gebildet, freimütig und gewitzt ihre Ansichten vertritt.

Der letzte Absatz in Fontanes Roman gehört ihr. Auch das Wasser spielt darin nochmals eine wichtige Rolle: „Es ist nicht nötig, dass die Stechline weiterleben, aber es lebe der Stechlin“, schreibt sie in ihrem Brief an Pastor Lorenzen

Geheimnisvolle Wasserwesen

In Barbara Töpper-Fennels Ausstellung „Der Augenblick der Melusine“, die seit Freitag in der Neuruppiner Galerie am Bollwerk zu sehen ist, taucht der Betrachter in die geheimnisvolle Welt der Wasserwesen ein, die mal unter einer Wasseroberfläche, dann wieder im Nebel über dem See oder in sich zersetzenden Strukturen auftauchen.

Fotoausstellung von Barbara Töpper-Fennel Quelle: Cornelia Felsch

In den digital bearbeiteten Fotografien sind oft nur Fragmente von Gesichtern zu erkennen, die magisch aus der Dunkelheit heraus zu blicken scheinen, verträumt und versunken, verdeckt von Wasserpflanzen, Wellen oder Gräsern. Spuren flüssiger Farbe rinnen über Gesichter, die scheinbar aus einer anderen Welt herüber gespült wurden.

„Eigentlich hatte ich mir ein anderes Thema vorgenommen, doch dann kam die Idee mit den Frauenporträts zum Fontanejahr“, erzählt Barbara Töpper-Fennel. „Ich habe die Fontanewerke noch einmal durchgeackert und nach Inhalten gesucht, in denen das Wasser eine besondere Rolle spielt.“

Vielseitig interessierte Foto-Künstlerin

Geboren wurde die Künstlerin 1949 in Hamburg. Die promovierte Politologin lebte lange Zeit in Südamerika. Seit 1996 organisiert sie Ausstellungen lateinamerikanischer Künstler. Durch diese Kontakte erfuhr sie von der Imago-Fotoschule. Dort besucht sie seit 2006 Seminare und Workshops.

Seitdem hat sie Bilder in zahlreichen Ausstellungen der Öffentlichkeit vorgestellt. „Ich war vom ersten Tag an Feuer und Flamme und konnte nicht mehr aufhören“, sagt sie.

Ihr Lehrer, Mathias Richter, der die Schule betreibt, war ebenfalls zur Vernissage am Freitagabend anwesend. Er ist von ihren Arbeiten begeistert. „Sie ist eine sehr gute Schülerin“, sagt er. „Sie ist so vielseitig interessiert und dadurch auch sehr kreativ.“

Die Foto-Ausstellung ist bis zum 21. September in der Galerie am Bollwerk zu sehen. Geöffnet ist freitags bis sonntags von 12 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung. Kontakt: 01725992394.

Von Cornelia Felsch