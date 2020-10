Neuruppin

Das alte Wohnhaus ist abgerissen, der Blick auf die Evangelische Schule nebenan ist frei. Bagger haben angefangen, die Baugrube für den Neubau auszuheben: Der Bau des neuen Hortes für die evangelische Grundschule an der Regattastraße in Neuruppin hat unübersehbar begonnen.

Lange haben Schule, die Schulstiftung der evangelischen Kirche und die Kirchengemeinde in Neuruppin nach einem neuen Ort für einen größeren Schulhort gesucht, ohne wirklich eine Lösung zu finden. Bis Ende 2019 der Bauunternehmer Dennis Wisbar angeboten hat, auf einem Grundstück neben der bisherigen Schule einen Hort zu errichten und an die Kirchengemeinde zu vermieten. Seitdem geht es fast Schlag auf Schlag.

Das Grundstück an der Regattastraße hat Wisbar gekauft und ist dort auch der Bauherr. Den Hortbau für bis zu 180 Kinder, den er dort hinstellen lässt, wird die Kirchengemeinde langfristig mieten. Noch in diesem Monat, spätestens aber Anfang November will die Kirchengemeinde die Grundsteinlegung feiern, sagt deren Geschäftsführer Gregor Hamsch. Das genau Datum steht noch nicht fest.

Im Sommer 2021 soll der neue Schulhort fertig sein

Das Angebot von Dennis Wisbar kam 2019 genau zur rechten Zeit. Der bisherige Hort auf dem Schulhof platzt aus allen Nähten und eine Lösung musste ganz dringend her.

Ganze 14 Monate Bauzeit für den deutlich größeren neuen Schulhort eingeplant. „Wir beten, dass alles bis zum 1. August fertig wird“, sagt Gregor Hamsch. Mit beginn des nächste Schuljahrs soll der neue Hort in Betrieb gehen.

Ähnlich schnell dürfte es mit dem zweiten Bauvorhaben vorangehen, das Dennis Wisbar vor die evangelische Kirchengemeinde realisieren soll. Auf einem Grundstück an der Präsidentenstraße neben dem Bahnhof Neuruppin West wird in den nächste Monaten ein neuer evangelischer Kindergarten entstehen. Wenn alles klappt, könnte auch der noch 2021 fertig werden.

Bombenverdacht rund um den Bahnhof Neuruppin West

Bevor sich dort die Bagger drehen können, musste die Fläche allerdings erst einmal nach Munition aus dem Zweiten Weltkrieg abgesucht werden. Das Areal an den Bahngleisen ist 1945 bombardiert worden. Fachleute vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Polizei fürchteten, dass dort noch immer Bombenblindgänger im Boden liegen könnten.

Genau wie auf der Fläche an der Eisenbahnstraße ein paar hundert Meter weiter. Wo es bisher Kleingärten gaben, will die Stadt Neuruppin in den nächsten Jahren ein neues Wohngebiet entwickeln. Die Stadtverordneten sollen dafür am Mittwoch grünes Licht geben.

Aus Kleingärten wird ein Wohngebiet

Luftbilder amerikanischer Aufklärungsflieger aus den Tagen nach den Bombenangriffen legen nahe, dass unter den Kleingärten noch Bomben im Boden liegen könnten. Sicher weiß das allerdings niemand, denn Unterlagen über Entschärfungen vor 1990 gibt es entweder gar nicht oder sie sind nur sehr unvollständig. Möglicherweise wurden Blindgänger schon vor Jahrzehnten beseitigt. Vielleicht aber auch nicht.

Eine Spezialfirma hat das Areal der künftigen Kita zwischen dem Bahngleis und dem Netto-Markt inzwischen mehrer Meter tief abgesucht. „Blindgänger wurden dort nicht gefunden“, sagt Gerd Fleischhauer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst. Dafür Handgranaten, halb verrottete Teile von Waffen und jede Menge anderer Schrott.

Inzwischen ist die Suche dort abgeschlossen. Sobald die Baugenehmigung vorliegt, könnten auch die Arbeiten für die Kita beginnen, hofft Gregor Hamsch.

