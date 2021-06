Bauen im Ruppiner Land: Ruhe und viel Platz

Neuruppin

Der Immobilienmakler Jens Schröder weiß, wie man eines der begehrten Wassergrundstücke findet: im Prinzip gar nicht. Auf seiner Internetseite hat er gerade eines annonciert. Eine schöne Fläche mit direktem Zugang zum Ruppiner See und 65 Metern Uferlinie in Wustrau. „Ich bin seit knapp 20 Jahren im Geschäft“, sagt Schröder. „So eine Fläche kommt extrem selten vor.“

Als Makler hat er genau beobachtet, wie der Immobilienmarkt im Süden des Kreises Ostprignitz-Ruppin in den vergangenen Jahren explodiert ist. Die Nachfrage nach Grundstücken in und um Neuruppin hat immer mehr zugenommen. Gleichzeitig ging das Angebot zurück. Etwas wirklich Schönes und trotzdem Bezahlbares zu finden, ist inzwischen eine Herausforderung.

Wassergrundstücke sind gefragt, aber fast nicht zu bekommen

„Natürlich wollen alle ein Wassergrundstück“, sagt Schröder aus Erfahrung – genau das, was so gut wie nicht zu finden ist, auch nicht für Fachleute in der Immobilienbranche wie ihn. Es sei denn durch großen Zufall.

Die Fläche am Südende des idyllischen Ruppiner Sees in Wustrau ist sehr schön. Sie hat aber einen Haken: Sie ist kein Bauland. Wer immer sie kauft, darf dort kein Haus bauen, auch wenn die Lage noch so reizvoll ist. Trotzdem ist Schröder überzeugt, dass ihm das Angebot förmlich aus den Händen gerissen wird. Als Wochenendgrundstück mit Sonnenschirm und Liegestuhl zum Beispiel.

Wasser prägt die Region rund um Neuruppin. Mit rund 14 Kilometern gilt der Ruppiner See als der längste im Land Brandenburg. Quelle: Christian Kranz/Archiv

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin gilt in der Landesplanung von Brandenburg als „äußerer Entwicklungsraum“. Gemeint sind damit alle Flächen, die außerhalb des Speckgürtels um Berlin liegen, im Volksmund einfach das platte Land.

In Berlin sind die Immobilienpreise in den vergangenen zehn Jahren in immer neue Höhen geschossen. Ähnlich sieht es im direkten Umland aus, in den Landkreisen, die unmittelbar an Berlin angrenzen.

Ostprignitz-Ruppin gehört nicht dazu. Wer von der Kreisstadt Neuruppin in die Hauptstadt will, ist rund eine Stunde mit dem Auto unterwegs oder mit dem Zug. Und doch sind die Grundstücke und Häuser hier immer begehrter. „Ich habe sehr viele Anfragen“, sagt Jens Schröder. Nahezu jeden Tag kommen neue rein. Wenn auch nicht für die gesamte Region.

Im Süden des Kreises sind die Grundstücke deutlich gefragter – und deutlich teurer

„Wir haben ein klares Nord-Süd-Gefälle im Kreis“, sagt Henry Zunke, der Leiter des Kataster- und Vermessungsamtes bei der Kreisverwaltung in Neuruppin.

Einmal im Jahr nimmt sich ein Gutachterausschuss sämtliche Kaufverträge für Immobilien in Ostprignitz-Ruppin vor und erstellt daraus eine Karte der regional typischen Kaufpreise. Diese Bodenrichtwerte dienen häufig als Anhaltspunkt für jeden, der sein Grundstück verkaufen will, auch wenn sie nicht bindend sind.

Die Tendenz bei allen Grundstücksgeschäften der vergangenen Jahre ist eindeutig: Besonders gefragt sind Grundstücke in Neuruppin und seinen Ortsteilen, in Fehrbellin und den zugehörigen Dörfern und im Amt Temnitz. Im südlichen Teil des Landkreises also, wo der Weg nach Berlin am kürzesten ist.

Bauland kostete 2020 in Neuruppin zwischen 60 und 550 Euro

Das wirkt sich auch auf die Preise aus. Während Bauland in Neustadt (Dosse), nur wenige Kilometer weiter nördlich, im vergangenen Jahr für 10 Euro zu haben war, mussten Käufer in Neuruppin teilweise das 55-fache auf den Tisch legen. Allerdings schwanken auch in der Fontanestadt die Preise für Wohnbauland deutlich: zwischen 550 Euro in der Spitzenlage in der Stadt und 60 Euro.

Die Nachfrage ist groß und die Preise steigen. Die Corona-Pandemie hat beides noch einmal ordentlich angekurbelt. Trotzdem ist die Gegend um Fehrbellin, Neuruppin und Walsleben immer noch ein Stück weit entfernt von den Brandenburger Orten, die direkt an Berlin angrenzen.

Regelmäßig hat Jens Schröder mit seinem Büro Ruppiner Immobilien in Hakenberg Anfragen von jungen Familien mit Kindern, „die es in ihrer 75-Quadratmeter Mietwohnung in Berlin nicht mehr aushalten“. Sie suchen etwas mit mehr Platz und Abstand und trotzdem guter Anbindung an die Hauptstadt.

Familien suchen einfache Häuschen mit guter Anbindung an die Hauptstadt

„Die würden sich nie ein altes Bauernhaus kaufen, um es umzubauen“, sagt der Makler aus Erfahrung: „Was die Leute vor allem suchen, ist Ruhe und Platz.“ Sie wollen in der Regel ein Grundstück für ein schlichtes Einfamilien- oder Reihenhaus. Etwas mit viel Natur, das trotzdem zu bezahlen ist und neben der Arbeit in Berlin nicht zu viel Aufwand macht.

Von Neuruppin aus fährt der Zug zurzeit einmal in der Stunde bis zur S-Bahn in Hennigsdorf oder weiter nach Spandau und Gesundbrunnen. In wenigen Jahren soll der Prignitz-Express alle halbe Stunde fahren. Auch aus den Fehrbelliner Ortsteilen Hakenberg, wo Schröder seit vielen Jahren Ortsvorsteher ist, aus Linum, Dechtow oder Königshorst kommt man vergleichsweise schnell zur Bahn nach Kremmen.

Bauland gibt es zwar nicht mehr so viel wie noch vor einigen Jahren, aber mit Erfahrung und etwas Glück ist etwas zu finden. Vor Kurzem hat Schröder mehreren Familien aus Berlin Baugrundstücke in Betzin vermittelt. Das beschauliche Dorf mit seinen 120 Einwohnern liegt sieben Kilometer südlich von Fehrbellin.

Makler Schröder: „Auf dem Land zu leben muss man sich leisten können“

„Die Leute wollten ursprünglich gar nicht nach Betzin“, sagt der Makler. Der Bodenrichtwert für Betzin liegt bei 25 Euro für einen Quadratmeter Bauland. Das ist aber nur Theorie. Für die gut erschlossenen Grundstücke haben die Bauherren rund 55 Euro zahlen müssen. In Staffelde, 20 Kilometer weiter im Kreis Oberhavel, kostete der Quadratmeter aber schon 130 Euro. Und trotzdem waren die Baugrundstücke dort rasend schnell weg; Staffelde liegt direkt an der Autobahnabfahrt Kremmen. Von Betzin aus muss man zehn Minuten länger fahren.

Jens Schröder kennt nicht nur Familien, die Platz auf dem Land suchen. „Manche ziehen auch schnell wieder zurück“, sagt er. Was nicht jedem gleich klar ist: Auf dem Dorf gibt es andere Kosten als in der Großstadt. Familien, die hier leben, brauchen nicht nur das Umweltticket für den Nahverkehr.

Sie brauchen in der Regel ein Auto, eher sogar zwei. Busse fahren in vielen Dörfern nur einmal am Tag. Auch Kita-Betreuung kostet in Brandenburg, anders als in Berlin. Da kommen schnell ein paar Hundert Euro im Monat zusammen. Zusätzlich zu den Ausgaben fürs Haus oder Grundstück. „Auf dem Land zu leben, muss man sich leisten können“, sagt Jens Schröder. „Aber es lohnt sich.“

Von Reyk Grunow