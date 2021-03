Baugenehmigung für Notsanierung von Gut Gentzrode in Sicht

Neuruppin

Für die Sanierung des Holztragwerkes des Kornspeichers im Gut von Gentzrode soll es in Kürze eine Baugenehmigung von der Kreisverwaltung in Neuruppin geben. Das hat Vize-Landrat Werner Nüse (SPD) angekündigt. Allerdings gehe es weiterhin lediglich um eine Notsanierung, um den weiteren Verfall der Gebäude aufhalten zu können, betonte Nüse. Dafür sei ein hoher sechsstelliger Betrag notwendig.

Demnach ist der Landkreis mit dem Eigentümer, einem Investor aus der Türkei, im Gespräch. Unklar ist aber weiterhin, wie das Gut, das ab 1861 vor den Toren Neuruppins im maurischen Stil erbaut wurde und in seiner Architektur einzigartig in Brandenburg ist, künftig genutzt werden könnte. Nüse schloss aus, dass dort einmal eine Außenstelle der Kreismuseen Alte Bischofsburg, die sich in Wittstock befinden, einziehen könnte.

Gruppe will bei Konzept eingebunden werden

„Es muss mit Hochdruck an echten Sanierungskonzepten für Gentzrode gearbeitet werden“, sagte am Dienstag Wolfgang Freese. Der Neuruppiner Kreistagsabgeordnete von den Bündnisgrünen ist Mitglied der im vergangenen Jahr gegründeten Initiativgruppe zum Erhalt von Gut Gentzrode. Die Gruppe geht davon aus, dass sie bei den Konzepten für den Erhalt eingebunden wird. „Wir haben schon erste Kontakte geknüpft“, so Freese. Die angekündigte Baugenehmigung für die Notsanierung reicht aus Sicht der Initiativgruppe „bei Weitem“ nicht aus, schon weil es sich dabei um eine zeitlich begrenzte Sicherungsarbeit handele.

Um den Erhalt von Gentzrode wird seit Langem gerungen. Brandenburgs oberste Denkmalbehörde geht davon aus, dass wenigstens Teile des Denkmals erhalten werden können.

Von Andreas Vogel