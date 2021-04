Neuruppin

Wer ein Grundstück, ein Haus oder eine Eigentumswohnung kaufen will, muss im Landkreis Ostprignitz-Ruppin immer tiefer in die Tasche greifen. Die Immobilienpreise sind im Ruppiner Land im vergangenen Jahr deutlich gestiegen – wenn auch nicht überall im gleichen Maße.

„Wir haben ein deutliches Süd-Nord-Gefälle“, sagt Henry Zunke, der Leiter des Kataster- und Vermessungsamtes in der Kreisverwaltung in Neuruppin. Wohnbauland ist 2020 in allen Gemeinden im Landkreis teurer geworden. Das hat der Gutachterausschuss nach Auswertung sämtlicher Kaufverträge des vergangenen Jahres herausgefunden.

Auf deren Basis legen die Grundstücksexperten jedes Jahr die sogenannten Bodenrichtwerte fest. Sie geben an, wie viel ein Käufer im Schnitt zuletzt für einen Quadratmeter Land bezahlen musste. Abhängig von der Lage der Flächen wurden für die neueste Bodenrichtwertkarte Preise in 490 verschiedenen Zonen ausgerechnet. Die Zahl liegt so hoch wie noch nie.

Die Spanne der Preise in Ostprignitz-Ruppin ist riesig. Kostet das günstigste Wohnbauland im Amt Neustadt (Dosse) nur zehn Euro, müssen Käufer in Neuruppin teilweise das 55-fache hinlegen. Allein in der Fontanestadt reichen die Bodenrichtwerte für Wohnbauland von 60 bis 550 Euro. Damit ist Neuruppin eindeutig das teuerste Pflaster im gesamten Landkreis.

In der historischen Altstadt kostete ein Grundstück 2020 rund 140 Euro pro Quadratmeter, etwa zehn Euro mehr als im Jahr zuvor. Im Baugebiet Sonnenufer mussten Käufer im Schnitt 350 Euro zahlen – 120 Euro mehr als 2019.

Besonders begehrt: die Lindenallee mit Seezugang

„Die Schlossallee von Neuruppin ist aber die Lindenallee“, sagt Henry Zunke. Auf der Landseite kosteten Grundstücke dort 2020 rund 250 Euro pro Quadratmeter; 2019 waren es noch 160 Euro. Der Richtwert für Grundstücke in Richtung Ruppiner See ist von 280 auf 550 Euro gestiegen.

Noch größer sind die prozentualen Preissteigerungen in einigen Ortsteilen der Fontanestadt. In Gnewikow hat sich der Bodenrichtwert seit 2019 von 20 auf 60 Euro verdreifacht, in Karwe auf 65 Euro mehr als verdoppelt.

Aber auch im Fehrbelliner Ortsteil Betzin hat er sich von 11 auf 25 Euro mehr als verdoppelt, wenn auch auf niedrigem Niveau. „Das ist natürlich keine Entwicklung, die jedes Jahr so kommt, aber sie zeigt schon eine starke Nachfrage, gerade im Süden“, sagt Henry Zunke.

Im Schnitt sind Wohnbauflächen 2020 im Amt Temnitz 33 Prozent teurer geworden, in Neuruppin 27 Prozent, in Fehrbellin 24 Prozent. In Wittstock waren es dagegen nur fünf Prozent, in Lindow neun, in Heiligengrabe acht Prozent. Wusterhausen, Kyritz, Rheinsberg und Neustadt (Dosse) liegen mit 13 beziehungsweise 14 Prozent im Mittelfeld.

1766 Kaufverträge haben die Gutachter für ihre Auswertung unter die Lupe genommen. Insgesamt wurde im gesamten Landkreis fast eine Viertelmilliarde Euro umgesetzt – 249 Millionen Euro waren es ziemlich genau, 68 Millionen mehr als 2019. Das ist ein neuer Umsatzrekord, sagt Henry Zunke.

Preis für Bauflächen unterschiedlich stark gestiegen

Seit 2015 ist der Preis für Bauflächen in Neuruppin und Alt Ruppin um mehr als 135 Prozent gestiegen. In den übrigen Städten des Landkreises waren es gerade einmal 35 Prozent. Seit 2018 ist zu erkennen, dass auch Bauflächen in den Dörfern immer teurer werden, weil die Nachfrage steigt. In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Preis in den kleinen Orten mehr als verdoppelt. Das ist allerdings vor allem den Ortsteilen von Fehrbellin und den Dörfern im Amt Temnitz geschuldet, weniger denen im Norden des Kreises. Auch die Entwicklung in den Städten Wittstock, Kyritz, Lindow oder Rheinsberg kann da nicht mithalten.

Tatsächlich sehen die Fachleute auch eine Verlagerung der Käufe. „Während man früher vielleicht ein Grundstück in Neuruppin gekauft hat, kauft man jetzt eher in einem Dorf ringsherum“, sagt Henry Zunke. Das dürfte zum einen dem Preis geschuldet sein – zum anderen aber auch dem Angebot. Bauflächen in der Fontanestadt sind eher Mangelware.

Von Reyk Grunow