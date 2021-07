Neuruppin

Die Straßensperrungwegen der Sanierung des Babimost­ringes in Neuruppin geht nach mehrmaligen Verlängerungen ihrem Ende entgegen. Die Arbeiten am Bauabschnitt vor dem Real-Markt sollen in dieser Woche abgeschlossen werden.

Am Mittwoch wurden die Regenschächte mit Bitumen abgedichtet. Am Donnerstag sollen die Bordsteine verfugt werden. Die Fahrbahndecke, die seit 12. April saniert wird, erhält ihre Markierungen und die Baustelle wird beräumt. Ab Freitag, 16. Juli, soll der Verkehr dort wieder rollen.

Von Henry Mundt