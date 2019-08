Neuruppin

Der Behelfsbahnhof, der im kommenden Jahr am Seedamm in Neuruppin entstehen soll, könnte länger stehenbleiben als gedacht.

Die Deutsche Bahn plant einen Bahnsteig in massiver Bauweise. „Ein Holzbahnsteig wird das nicht“, sagt Andreas Gollek, Leiter Anlagenplanung Regionalnetze bei der Bahn-Tochter DB Netz. „Das muss ja eine ganze Weile halten.“

2020 will die Bahn die beiden Gleisbrücken im Neuruppiner Seedamm erneuern. Die Brücken stammen noch aus der Zeit, als der Seedamm in den Jahren 1897/98 aufgeschüttet wurde. Eine der beiden Brücken soll im nächsten Jahr neu gebaut werden. Die zweite will die Bahn parallel dazu sanieren.

Aufbau ist schnell erledigt

Vom 13. Juni 2020, 22 Uhr, bis 12. Dezember, 4 Uhr, wird der Prignitz-Express dafür kurz vor Neuruppin unterbrochen. Von Berlin aus können Züge dann nicht mehr zum Rheinsberger Tor fahren.

Die Bahn plant einen Behelfsbahnsteig etwa in Höhe der Fußgängerampel am Ende des Seedamms. So könnten die Züge aus und nach Berlin bis dorthin fahren beziehungsweise dort beginnen. Züge in Richtung Wittstock und Wittenberge würden aus Norden kommend bis zum Rheinsberger Tor fahren und von dort zurück.

Ein Triebwagen der Deutschen Reichsbahn, eine „Ferkeltaxe“, Mitte 1980er Jahre auf dem Seedamm bei Neuruppin. Quelle: Sammlung Muschke

Auch bei anderen Baustellen hat die Bahn schon solche Bahnsteige errichtet. Der Aufbau aus vorgefertigten und wiederverwendbaren Modulen dauert in aller Regel nur wenige Tage. Technik wie Beleuchtung oder ein Regendach für Fahrgäste lassen sich in diese Elemente leicht integrieren.

Der Bahnsteig könnte stehen bleiben

Die Bahnsteigmodule aus Betonteilen sind für längere Nutzung ausgelegt. Die Bahn denke sogar darüber nach, den Bahnsteig stehen zu lassen, wenn die Bauarbeiten Ende 2020 beendet sind, sagt Andreas Gollek. Möglicherweise wird er später noch einmal benötigt, wenn irgendwann weitere Arbeiten am Seedamm oder am Bahnhof Rheinsberger Tor nötig sind.

Großer Vorteil des Behelfsbahnsteigs: Fahrgäste in Richtung Berlin müssen nicht weit laufen. Wer sein Auto auf dem Parkplatz an der Ernst-Toller-Straße abstellt, muss von dort nur über den Seedamm gehen.

Parallel dazu soll es einen Bus geben, der zwischen Rheinsberger Tor und dem Behelfsbahnsteig am Seedamm pendelt. Wie genau der Pendelverkehr aussehen wird und wo der Bus wenden kann, muss noch geklärt werden.

Strecke für den Pendelbus ist noch offen

Möglich wäre, dass der Pendelbus aus Neuruppin über den Seedamm fährt, dann in die Lindenallee abbiegt und durch den Fährweg wieder auf die Wuthenower Landstraße in Richtung Neuruppin abbiegt.

Der Seedamm wurde Ende des 19. Jahrhunderts für die Bahnstrecke von Kremmen nach Neuruppin an der schmalsten Stelle des Ruppiner Sees aufgeschüttet. Mitte der 1920er Jahre entstand parallel zum Gleis eine Straße.

Die Stadt Neuruppin hat vorgeschlagen, den Bus bis Wuthenow fahren zu lassen und dort die Wendeschleife an der Kirche zu benutzen. Welche Strecke es wird, steht aber noch nicht fest.

Neuruppin wünscht sich auch Stellplätze für Fahrräder am Behelfsbahnhof. Doch auch dazu laufen die Abstimmungen mit der Bahn noch, sagt Stadtsprecherin Michaela Ott.

Um den Busverkehr zwischen Seedamm und Rheinsberger Tor kümmert sich das Bahn-Tochterunternehmen BEX, sagt Landrat Ralf Reinhardt. Das Unternehmen wird den Verkehr in den nächstem Monaten ausschreiben.

Von Reyk Grunow