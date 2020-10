Neuruppin

Die Familie aus Berlin, die am Wochenende in der Nähe von Neuruppin in einem Ferienhaus kontrolliert wurde, muss ihren Urlaub nicht abbrechen. Obwohl eigentlich für Berliner inzwischen ein Beherbergungsverbot im Land Brandenburg gilt, dürfen die beiden Erwachsenen mit ihren Kindern bleiben.

Die vier Berliner waren bereits am vergangenen Donnerstag in ihre Ferienwohnung bei Neuruppin eingezogen. Kurz darauf verkündete die Landesregierung in Potsdam zwar, dass künftig für Berliner ein Beherbergungsverbot in der Mark gelten soll, weil für die Hauptstadt jetzt mehr als 50 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner in der Woche gezählt werden. Doch die eigentliche Verordnung, die dieses Verbot tatsächlich für ganz Berlin festschreibt, ist erst am Sonntag, 11. Oktober, in Kraft getreten.

Anzeige

Ungeachtet dessen hatte bereits am Freitag jemand die Familie aus Berlin anonym über das Internetportal der Polizei angeschwärzt. Beamte kontrollierten die Vier daraufhin in ihre Unterkunft. Die Familie haben nur bleiben dürfen, weil die Kinder zu diesem Zeitpunkt schon schliefen, meldete die Polizei in Neuruppin am Sonntag. Das sorgt deutschlandweit für Schlagzeilen.

Der Hotelier Max Golde aus Neuruppin musst erneut vielen Gästen aus Berlin absagen. Quelle: Henry Mundt

Am Montag, einen Tag später, rudert die Polizei. Die Pressestelle, von der die Meldung nicht stammte, ist um Schadensbegrenzung bemüht. Womöglich waren die Beamten mit ihrer Kontrolle übers Ziel hinausgeschossen. „Am Freitag galt das Beherbergungsverbot noch gar nicht“, stellt Christin Knospe von der Pressestelle der Polizei klar. „Wir haben auch keine polizeilichen Maßnahmen getroffen.“

Auch das Ordnungsamt der Stadt Neuruppin sieht keinen Grund, in diesem Fall etwas zu unternehmen. Die Berliner seien schließlich schon vor dem Beherbergungsverbot eingezogen. Und Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher hatte noch am Freitag erklärt, dass jeder Berliner, der früher angereist ist, seinen Aufenthalt in Brandenburg beenden kann, wie geplant. „Insofern liegt hier aus unserer Sicht kein Verstoß vor“, sagt Neuruppins Rathaussprecherin Michaela Ott eindeutig.

Seit Sonntag gilt es aber: Wer in Berlin lebt und im Land Brandenburg Urlaub machen will, darf vorerst nur kommen, wenn er einen negativen Coronatest vorlegen kann.

Ganz Berlin gilt seit Sonntag als Risikogebiet

Hotels, Pensionen und Campingplätze müssen Berliner wie alle anderen Gäste aus einem ausgewiesenen Risikogebiet abweisen. Allerdings gibt es einige Ausnahmen, etwa für berufliche Reisen, die nicht aufzuschieben sind. Auch Besuche bei verwandten und im eigenen Bungalow oder in der eigenen Zweitwohnung sind weiter erlaubt.

Von vielen Seiten hagelt es Kritik gegen das Beherbergungsverbot und Zweifel an seinem Nutzen. Inzwischen scheint fraglich, wie lange es überhaupt gelten wird. Schon am Mittwoch wollen die Ministerpräsidenten erneut darüber beraten.

Selbst wenn das Verbot wieder gekippt würde, kommt das für viele Hoteliers zu spät. Sie mussten in den vergangenen Tagen dutzenden Gästen absagen. „Im Herbst kommen unsere Gäste zu 80 bis 90 Prozent aus Berlin“, sagt Max Golde vom Hotel Altes Kasino in Neuruppin.

Itta Olaj ist seit September kommissarische Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Ruppiner Seenland. Für das Beherbergungsverbot hat sie wenig Verständnis, zumal Tagestouristen aus Berlin weiter nach Brandenburg kommen dürfen. Quelle: Tourismusverband

Schon in der vergangenen Woche hätten viele angerufen und gefragt, ob sie nicht vielleicht doch kommen dürften. Golde: „Wir müssen dann leider sagen, nein, das geht nicht.“

Berliner sind nicht die einzigen, denen er einen Korb geben muss. Auch für Vermieter ist es kaum noch möglich, im Wirrwarr der neuen und alten Risikogebiete durchzusehen. Wer darf kommen, wer nicht?

Hilfe bieten Internetportale wie www.darfichrein.de. Dort können Golde und seien Kollegen die Daten ihrer potenziellen Gäste eintragen und erfahren sofort, ob sie die Personen aufnehmen dürfen oder abweisen müssen. Auch Gäste können sich dort informieren.

Auch der Campingplatz ist für Gäste aus Berlin tabu

Campen geht für die meisten Berliner derzeit in der Mark aber ebenso wenig wie Urlaub im Hotel. Über Juli und August kann Christiane Masberg vom Verein Campingplatz und Uferpflege Rottstiel (Cur) nicht klagen. Sie ist Herrin über die drei Campingplätze im Norden von Neuruppin: den am Forsthaus Rottstielfließ, den in Stendenitz und den am Großen Rehwinkel. Hinzu kommen einige Ferienwohnungen und ein Wohnwagenplatz in Tornow.

Das Beherbergungsverbot trift den Verein hart. „Unsere Klientel kommt vor allem aus Berlin und Brandenburg“, sagt Christine Masberg. Den ganzen Montag über habe sie und ihre Kolleginnen telefoniert, um den Berliner Gästen abzusagen. „Die Leute haben ja alle ihren eigenen Wagen und kaum Kontakt untereinander“, sagt die Cur-Geschäftsführerin. Trotzdem gilt das Beherbergungsverbot auch für sie.

„Für mich ist das in der besonderen Situation von Berlin und Brandenburg überhaupt nicht nachvollziehbar“, sagt Itta Olaj vom Tourismusverband Ruppiner Seenland. Berufspendler und Tagestouristen dürfen nach wie vor ohne Einschränkungen kommen, übernachten im Hotel ist aber verboten.

Viele Vermieter bleiben auf den Kosten sitzen

Auch den Kosten für die Stornierung bleiben die Vermieter meist sitzen. „Ich kann den Leuten doch keine Stornierungsgebühr in Rechnung stellen“, sagt Max Golde. „Am Ende sind sie noch auf mich böse.“ Und kommen dann auch im nächsten Jahr nicht.

Sollte das Beherbergungsverbot kippen, würde das inzwischen wohl nur noch bedingt etwas bringen. Dass die Gäste, denen er jetzt absagen musste, schnell noch einmal buchen, kann sich der Hotelier nicht vorstellen. Itta Olaj hofft trotzdem darauf: „Ich würde die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass in der zweiten Ferienwoche doch noch Gäste kommen können.“

Von Reyk Grunow