Beherbergungsverbot gekippt: Heftige Kritik an der Politik

„Wenn die Politik gleich mit uns kommuniziert hätte, hätten wir uns die Gerichtsentscheidung sparen können.“ Mit deutlichen Worten hat am Montag der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) in Brandenburg, Olaf Schöpe, auf das vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gekippte Beherbergungsverbot reagiert.

Das Pferd sei von der Politik vom falschen Ende aufgezäunt worden, so Schöbe, der seit mehr als 40 Jahren im Cottbuser Raum im Gastgewerbe tätig ist und auch eine Pension in Peitz betreibt. Die Hoteliers, Gastronomen und Pensionsbetreiber wachten mit Argusaugen darüber, dass sich sowohl ihr Personal als auch ihre Gäste an die Hygieneregeln halten, damit es bei ihnen zu keinen Infektionsherden mit dem Coronavirus komme.

Ins Hotel wie zum Baumarkt oder zum Einzelhändler

„Wir wünschen uns Gleichberechtigung, so dass die Gäste zu uns genauso kommen dürfen wie zum Einzelhändler oder zum Baumarkt“, sagt auch Franziska Adam vom Resort Mark Brandenburg in Neuruppin. Laut Adam hat das Resort durch das Beherbergungsverbot etwa ein Drittel seiner Buchungen verloren. „Das ist erheblich.“ Zudem seien Mitarbeiter und Gäste durch die Verordnung erheblich verunsichert worden.

Zwar hat das Oberverwaltungsgericht am Freitagabend mit einer Eilentscheidung das Beherbergungsverbot in Brandenburg wieder gekippt, doch bisher habe man nicht mal zehn Prozent des dadurch entstandenen Verlustes aufholen können, so Adam.

Einschneidender Eingriff in die Grundrechte

„Ein Verbot ist immer der einschneidenste Eingriff in die Grundrechte“, sagt Burkhard Theiselmann. Der einstige Rechtsanwalt betreibt mit seiner Frau seit 1995 das Gut Tornow bei Kyritz. Theiselmann hatte mit dem Eilantrag in der vergangenen Woche dafür gesorgt, dass das das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg die vom Land erlassene Regelung unter die Lupe genommen hat und schließlich gekippt hat.

„Das Gericht muss immer dann entscheiden, wenn schwerwiegende Nachteile drohen“, sagt der Neuruppiner Rechtsanwalt Peter Leonhardt, der sich für den Eilantrag zuvor auch mit der Dehoga Brandenburg abgestimmt hat. Leonhardt war sich ziemlich sicher, dass das Gut Tornow mit seinem Antrag Recht bekommen wird: Geht es doch dabei um Ferienwohnungen, wobei sich jede Familie selbst um die Mahlzeiten kümmert und es auch keinen gemeinsam Frühstücksraum gibt.

Mehr als 90 Prozent der Gäste kommen aus Berlin

14 der 15 Ferienwohnungen auf Gut Tornow waren von Berlinern gebucht worden. Mehr als 90 Prozent der Gäste kommen üblicherweise aus der Hauptstadt. Wegen des Beherbergungsverbotes für Personen aus sogenannten Risikogebieten, zu denen Berlin inzwischen gehört, hatten jedoch viele storniert. Nun sind die Ferienwohnungen wieder belegt. „Die Woche ist gerettet“, sagt Burkhard Theiselmann. Demnach ist sogar spontan eine Familie aus Bielefeld angereist.

Theiselmann ärgert sich, dass die Juristen im Ministerium offenbar das Beherbergungsverbot erlassen haben, ohne zu wissen, wie es vor Ort in den Pensionen und Ferienwohnungen eigentlich aussieht und welche Hygieneregeln dort gelten.

Das Land will am Dienstag die Verordnung anpassen

Das Land will am Dienstag die Umgangsverordnung anpassen, ohne Beherbergungsverbot, wie Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) betont. Für diesen Fall würde das Gut Tornow auch nicht mehr ein sogenanntes Hauptsacheverfahren anstreben. „Das brauchen wir dann nicht mehr“, sagt Anwalt Peter Leonhardt.

