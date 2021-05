Bei der Leiche handelt es sich um die vermisste Frau aus Neuruppin

Neuruppin

Bei der am Sonnabend im Ruppiner See bei Wuthenow entdeckten Leiche handelt es sich um Gabriele M. aus Neuruppin. Das habe die rechtsmedizinische Untersuchung in Potsdam ergeben, sagte am Donnerstag Neuruppins Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Die 60-jährige Frau war am 31. März vermisst gemeldet worden.

Die Rechtsmediziner haben laut Polizei keine Hinweise für ein Fremdverschulden gefunden. Gleichwohl ist ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden. Das sei bei derartigen Todesfällen normales Handeln, sagte die Polizeisprecherin.

Kein Fremdverschulden festgestellt

Sie geht aber nicht davon aus, dass es durch das Verfahren zu neuen Erkenntnissen kommt, da bei der rechtsmedizinischen Untersuchung kein Fremdverschulden festgestellt werden konnte.

Nach der Vermisstenmeldung hatte es mehrere Suchaktionen der Polizei am und im Ruppiner See gegeben. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte Gabi M. das Haus am Abend des 30. März verlassen und war bis zum Morgen nicht zurück gekehrt. Ihre Spur verlor sich an einer Badestelle am Ruppiner See in Treskow.

Von Andreas Vogel