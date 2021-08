Neuruppin

Wenn Ralf Benschu nach Neuruppin kommt – und er tut das gern, wie er sagt – ist die Klosterkirche voll. Egal, welche musikalischen Mitstreiter der Ex-Keimzeit-Saxofonist dafür mitbringt: Er war schon mit den Saxofon-Kollegen von Meiers Clan da, mit Liedermacher Gerhard Schöne oder auch mit Organist Jens Goldhardt. Mit ebenjenem – das Duo nennt sich Orgelsax – musizierte Benschu am Samstagabend wieder einmal in der Klosterkirche. Rund 100 Zuhörer kamen – mit Coronaabstand war es dann im Gestühl schon richtig voll.

Jens Goldhardt. Quelle: Thomas Lox

Der Abend dreht sich nicht nur musikalisch um die Orgel – es wird auch für selbige gesammelt. Noch fehlen, so benennt es Kantor Matthias Noack, rund 40.000 Euro, um die Erweiterung der Sauer-Orgel finanziell unter Dach und Fach zu bringen. Man habe aber bereits mit der Arbeit begonnen, die ersten Pfeifen seien bereits gebaut. „Wir hoffen, im Herbst 2022 fertig zu sein.“

Astor Piazzolla wäre in diesem Jahr 100 geworden

Musikalisch geht es um Astor Piazzolla – der Begründer des Tango Nuevo wäre in diesem Jahr 100 geworden. Mit dessen Komposition „Close your eyes and listen“ – schließ die Augen und lausche – ist quasi auch das Motto fürs Konzert gesetzt – was Benschu und Goldhardt aus Tasten und Klappen zaubern, ist berauschend und beglückend. Sanft und tief braust die Orgel, während Benschus Saxofon pulsierend, vibrierend, energetisch den Tango auferstehen lässt – mal schwitzig-leidenschaftlich wie in den Hafenkneipen von Buenos Aires – mal überirdisch schön wie ein Choral.

Ralf Benschu spielte einst bei „Keimzeit“. Quelle: Thomas Lox

Ein Saxofon kann zärtlich oder majestätisch klingen wie in Piazzollas Ave Maria, flirrend, hüpfend, schwebend wie in „Luisa auf Wolke 7“ – eine Eigenkomposition Benschus. Es kann melancholisch klagen oder pure Lebensfreude trillern. All dies beherrscht Benschu in jeder Note – er wechselt zwischen Sopran- und Altsaxofon und gibt mit der Bassklarinette noch einen obendrauf – etwa im „Abendrot“ – einem Stück seines „Augenblicke“-Programms.

Ralf Benschu. Quelle: Thomas Lox

Wie Möwenrufe klingt das Sopransax in „Strandspaziergang mit Gewitter“ – letzteres donnert Jens Goldhardt mit der Klanggewalt und Raffinesse einer Bach’schen Fuge aus den Tasten.

Ralf Benschu an der Bassklarinette. Quelle: Thomas Lox

Goldhardt und Benschu sind ein Team – hier ist keiner nur Beiwerk für den anderen. An mancher Stelle nehmen die beiden sich die Melodie aus den Händen, dass man nicht mehr weiß, wo der Orgelton endet und das Saxofon beginnt.

1162,55 Euro kamen am Ende zusammen

Ein Teppich aus Tönen – virtuos gespielt. „Chiquilin de Bachin“ von Piazzolla klingt wie ein Meer wehmütiger Erinnerungen an längst vergessene Momente, die in einem alten leeren Tanzsaal geistern. Oder die bitter-süße Traurigkeit des Tango in „Vuelvo al sur“. Das Publikum schließt die Augen und lauscht. Auch bei der Zugabe: „Hilf Herr, meines Lebens“, eine klare, schöne Melodie, in die Benschu den Klassiker „Hit the road, Jack“ schmuggelt. Das Publikum ist glücklich – 1162,55 Euro kamen am Ende zusammen.

Von Regine Buddeke