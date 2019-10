Neuruppin schafft seine Investitionen nicht

Neuruppin

Die Molchowbrücke, die Sanierung der Wilhelm-Gentz-Schule, der Umbau der Schule in Gildenhall samt Turnhalle, der Bau eines Geh- und Radwegs in der Kurve von Wuthenow: Die Stadt Neuruppin schiebt Investitionen in Millionenhöhe seit Jahren vor sich her. Gleichzeitig fängt sie immer neue Vorhaben an, ohne die alten abgeschlossen zu haben.

Der Berg an unerledigten Vorhaben wird immer größer, kritisierte Neuruppins Kämmerer Thomas Dumalsky, als er am Montag den Stadtverordneten die Eckwerte für den Haushalt 2020 vorstellte.

Für die nächsten Jahre sieht der Plan schon wieder Investitionen auf Rekordniveau vor. Doch die Stadt würde selbst ohne neue Projekte rund zwei Jahre brauchen, um alle Vorhaben, die in der Vergangenheit verschoben wurden, endlich abzuarbeiten, schätzt der Kämmerer.

Dumalsky: Vielen Gemeinden geht es ähnlich

Dabei könne die Stadt selbst gar nicht unbedingt etwas dafür, dass sich immer mehr Vorhaben nicht so umsetzen lassen wie geplant. „Das Problem trifft nicht nur Neuruppin“, räumt der Kämmerer ein. „Das trifft viele Kommunen.“

Oft seien es „objektive Gründe“, die zu Verzögerungen führen: Mal gibt es nicht genügend Mitarbeiter im Rathaus, um alle Vorhaben abzuarbeiten, mal melden sich auf eine Ausschreibung keine Betriebe, dann fordern Firmen wieder so hohe Preise, dass eine Ausschreibung wiederholt oder das Projekt aufwändig umgeplant werden muss.

Neuruppin hat fast 15 Millionen Euro auf der hohen Kante

Mit allen Vorhaben, die bisher schon feststehen, rechnet Dumalsky bis 2024 mit Ausgaben über 22,2 Millionen Euro. In der Kasse hat Neuruppin zurzeit 14,8 Millionen Euro. Die Stadt stehe finanziell sehr gut da, sagt der Kämmerer. Trotzdem sei absehbar, dass das Geld nicht für alles reichen wird: „Wenn wir nicht gegensteuern, kommen wir um eine Neuverschuldung nicht herum.“

Vor zwei Wochen hatten die Stadtverordneten einen Plan für die Weiterentwicklung der Feuerwehr beschlossen, neben mehr Personal und neuen Fahrzeugen ist darin auch der Bau einer neuen Hauptwache innerhalb der nächste fünf Jahre vorgesehen.

Noch kann niemand sagen, was das alles kosten wird. Bürgermeister Jens-Peter Golde geht von mehr als 20 Millionen Euro aus. Eine Summe, die auch die Fontanestadt ohne zusätzliche Fördermittel nicht aufbringen kann, waren sich die Abgeordneten und die Stadtverwaltung am Montag einig.

Haushalt mit vielen Unwägbarkeiten

Ronny Kretschmer von der Linken hofft dabei auf neue Förderprogramme, die bei den Koalitionsverhandlungen in Potsdam bereits im Gespräch waren. Möglich seien solche Programme, räumte Kämmerer Dumalsky ein. Allerdings bringen die Koalitionsgespräche auch noch etliche Unsicherheiten mit sich, sagt er.

Hinzu kommt, dass auch die Gemeinden künftig wohl Gebühren für ihr Geld auf der Bank zahlen müssen. Jede Million, die nicht ausgegeben wird, kostet ab Dezember 5000 Euro im Jahr.

Bis der Neuruppiner Stadthaushalt für 2020 steht, ist noch einiges zu klären. Im Dezember soll der Etat beschlossen werden.

Von Reyk Grunow