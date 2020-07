Neuruppin

Einen Namen hat die Freifläche zwischen Therme und dem Resort Mark Brandenburg in Neuruppin zwar nicht. Dennoch dürfte es schwer werden, am Sonntag, 30. August, noch einen freien Platz auf den dann 300 dort aufgestellten Stühlen zu finden. Denn an diesem Sonntag spielen ab 17 Uhr die Streicher der Berliner Symphoniker bekannte Werke von Krieg, Mozart und Tschaikowski.

„Das ist ein idealer Platz mit toller Atmosphäre und einem schönen Blick auf den Ruppiner See“, schwärmte am Freitag Takao Ukigaya. Der Vorsitzende des Neuruppiner Musikvereins ist froh, dass das Resort Mark Brandenburg diese Freifläche angeboten hat, als es darum ging, einen Ersatzort für das Anfang April geplante Konzert des brandenburgischen Staatsorchesters in der Kulturkirche zu finden. Denn wie so viele Veranstaltungen musste auch dieses Konzert wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Anzeige

Die Freifläche wurde 2012 schon für „Faust“ genutzt

Die Freifläche zwischen Therme und Resort wurde 2012 schon einmal bei der Aufführung der Rockoper „Faust“ genutzt. „Deshalb kamen wir auf die Idee“, sagt Ereigniskoordinator Peter Edel.

Weitere MAZ+ Artikel

„Die Leute sind gern draußen, da müssen sie nicht die ganze Zeit die Maske tragen“, sagt Ute Bartsch, die sich als stellvertretende Vorsitzendes des Musikvereins um das jährliche Programm kümmert. Derzeit ist sie mit der Kammeroper und einem anderen Anbieter wegen der 300 Stühle im Gespräch, denn die aus der Pfarrkirche sind für den Platz leider etwas zu groß.

270 Karten sind schon gekauft

Immerhin sind schon 270 Karten bestellt – sie waren eigentlich für das Konzert im April mit dem brandenburgischen Staatsorchesters gekauft. Da das Orchester in diesem Jahr keinen Termin mehr frei für ein Ersatzkonzert hatte, kümmerte sich Bartsch um eine Alternative.

Selbst eine Regenvariante gibt es: Dann spielen die gut 20 Streicher ein paar Meter weiter im überdachten Parkhaus. „Das ist toll durchlüftet“, schwärmt Uta Bartsch.

Die Karten für Konzert am 30. August kosten 39 und 27 Euro, es gibt sie bei der MAZ, beim Musikverein und beim Bürgerbahnhof.

Von Andreas Vogel