Beschlossen: Müllgebühren steigen in Ostrpignitz-Ruppin um etwa sechs Prozent

Für die Müllentsorgung müssen die Menschen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ab Januar 2022 noch tiefer in die Tasche greifen als bisher. Die Gebühren erhöhen sich ab diesem Zeitpunkt um gut sechs Prozent. Das haben am Donnerstagabend die Kreistagsmitglieder bei ihrer Sitzung in Kyritz mit deutlicher Mehrheit beschlossen.

Die Abstimmung in Kyritz verlief zudem ohne jegliche weitere Diskussion. Diese aber hatte es in einigen vorhergehenden Ausschüssen noch gegeben. Dass die Erhöhung Kritiker hat, zeigten am Ende nun nur noch zehn Nein-Stimmen. Beispielsweise hatte SPD-Mann Robert Liefke, Chef der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft, im Wirtschaftsausschuss vergeblich beantragt, den neuen Passus aus der Gebührenordnung wieder zu entfernen, der Gebühren für schuldhaft zerstörte Abfallbehälter vorsieht.

Beschädigte Tonnen und Investitionen in Millionenhöhe als Gründe

Dass laut Kreisverwaltung im vergangenen Jahr 26 Mülltonnen „schuldhaft“ beschädigt wurden und in diesem Jahr bereits zehn – in den meisten Fällen, weil Grillreste in der Tonne entsorgt wurden und diese damit in Brand setzten – ist nur einer von etlichen Gründen für die Gebührenerhöhung.

Zu Buche schlagen vor allem die Investitionen in Millionenhöhe in die Umladestationen in Scharfenberg bei Wittstock und im Temnitzpark bei Neuruppin. Angesichts dieser mehr als vier Millionen Euro gab es Bedenken, welche Auswirkungen das auf die Kreisumlage haben könnte.

Müllaufkommen sowie Transportkosten gestiegen

Neben der Erweiterung der Umladestation in Scharfenberg und dem Umbau der Umladestation im Temnitzpark, wo zudem ein neuer Wertstoffhof errichtet werden soll, gilt das allgemein gestiegene Müllaufkommen im Landkreis ebenso als ein Preistreiber wie die gestiegenen Transport- und Entsorgungskosten.

„Zur Gewährleistung der Entsorgungsverantwortung wurden in den Jahren 2020 und 2021 mehrere Ausschreibungen durchgeführt, die alle eine Preissteigerung bei den Transport- und Entsorgungskosten für den Kalkulationszeitraum 2022/2023 zur Folge haben“, hieß es dazu in der entsprechenden Vorlage.

Das sind die neuen Preise

Die jährliche Gesamtgebühr für das Leeren einer 60-Liter-Tonne – inklusive Grundbetrag und vier Mindestleerungen – steigt von derzeit 60,11 Euro auf 63,54 Euro.

Für die 120-Liter-Tonne sind demnächst statt 120,19 Euro gut 127 Euro zu bezahlen. Und die 240-Liter-Tonne kostet ab Januar nächsten Jahres dann 254,22 Euro statt wie bisher 240,39 Euro.

Von Matthias Anke