Beschluss zur Windkraft: Irritationen über Geschäftsordnung der Gemeinde Temnitzquell

Es gibt Zweifel an einem Beschluss der Gemeindevertreter von Temnitzquell. Der Grund: Das Gremium hatte sich vor gut einer Woche, am 18. Oktober, überraschend für ein Sondergebiet für Windräder im Wald zwischen Darsikow und Rossow ausgesprochen – obwohl das die Gemeinde 2017 noch klar abgelehnt hatte.

Doch nicht der Meinungswechsel an sich sorgt für Zweifel, vielmehr geht es um die Abstimmung. Denn Bürgermeister Olaf Müller hatte über zwei Beschlussvorschläge abstimmen lassen. In dem ersten ging es darum, dass die Gemeinde Temnitzquell an der Ablehnung aus dem Jahre 2017 festhält, beim zweiten, ob die Gemeinde eine Windkraftnutzung im Wald nicht wenigstens prüfen wolle.

Der Knackpunkt: Was passiert bei Stimmengleichheit?

Beim ersten Vorschlag gab es fünf Ja- und fünf Nein-Stimmen sowie eine Enthaltung. Beim zweiten Vorschlag eine knappe Mehrheit von 6:5. Für Bürgermeister Müller und Amtsdirektor Thomas Kresse war damit klar, dass Windräder im Wald bei Darsikow nicht mehr generell von der Gemeinde abgelehnt werden.

Doch Charis Riemer aus Netzeband, die der Initiative Gegenwind angehört, bezweifelt das. Sie verweist auf die Geschäftsordnung der Gemeinde. Dort heißt es in Paragraf 6, Absatz 4: „Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag angenommen.“

Der Amtsdirektor hat die Kommunalaufsicht in Neuruppin eingeschaltet

Das würde bedeuten, dass die Gemeinde an ihrer generellen Ablehnung von Windrädern festhält. Amtsdirektor Kresse zeigte sich am Montag überrascht. „Das ist uns gar nicht aufgefallen.“ Kresse hat umgehend Kontakt zur Kommunalaufsicht des Landkreises aufgenommen.

Demnach verstößt die Geschäftsordnung von Temnitzquell gegen „höherrangiges Recht“, nämlich den Paragrafen 39, Absatz 2 der Kommunalverfassung. Demnach können Beschlüsse nur mit einer Mehrheit gefasst werden.

Das Amt Temnitz will deshalb den Hinweis der Kreisverwaltung aufnehmen und die Geschäftsordnung in Temnitzquell anpassen. Für den Beschluss der Gemeinde zu den möglichen Windrädern im Wald bei Darsikow ändert sich nichts. Er hat weiter Bestand.

