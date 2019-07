Neuruppin

Lachen dringt vom Balkon in die Wohnung von Sascha Polzin aus Neuruppin. Der 23-Jährige sitzt mit seiner Mutter Manuela Müller, der 37-jährigen Anita Müller (mit der er nicht verwandt ist) und Felix Fünfhaus (33) zusammen. Die Vier wohnen im selben Haus und treffen sich öfter bei Polzin. Sie alle sind schwer krank – psychisch oder körperlich.

Denise Borgmann betreut sie im Alltag, Tag für Tag. Auch jetzt ist sie anwesend. „Beinahe rund um die Uhr sollte allein jemand bei Sascha sein“, sagt die 32-Jährige, die in den Kreisen Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel ihren Betreuungsservice anbietet. Der junge Mann hat ADHS. „Eine ausgeprägte Form der Aufmerksamkeitsstörung“, sagt Borgmann. Er sei unruhig, unkonzentriert und schnell auf 180, wie er erklärt.

Wenn der Lift fehlt, packen alle mit an. Denise Borgmann (vorne) trägt zusammen mit Sascha Polzin Anita Müller im Rollstuhl hinunter, nachdem alle auf dem Balkon im ersten Stock zusammensaßen. Quelle: Anja Reinbothe

Im März 2018 lernte Denise Borgmann ihn im Krankenhaus kennen und nimmt sich seither seiner an. Sie überwacht auch die Einnahme und Dosierung seiner Medikamente. Durch die Pflegerin ist der gebürtige Berliner viel stabiler geworden, was ein aktuelles psychiatrisches Gutachten bestätigt.

Betreuung ist Vollzeitprogramm

„ Sascha hat eine gesetzliche Betreuerin, mit der es zu massiven Auseinandersetzungen kam. Diese Betreuung soll aufgehoben werden. Seit Dezember 2018 liegt das Gutachten dem Gericht vor, doch es zieht sich hin wie Kaugummi“, sagt Denise Borgmann.

An sich ist allein schon Sascha ein Vollzeitprogramm für die 32-Jährige. Doch da wären unter anderem noch seine 49-jährige Mutter Manuela Müller, die unter dissoziativen Störungen leidet und „plötzlich wie in einer anderen Welt ist, aus der man sie zurückholen muss“, Felix Fünfhaus, der Diabetes Typ zwei hat, starke Depressionen und mit Spiel- und Drogensucht kämpft.

Oder Anita Müller. Die gebürtige Baden-Württembergerin hat von Geburt an Tetraspastik in den Beinen. Vor acht Jahren kam sie der Liebe wegen nach Neuruppin.

Bei Denise Borgmann bleibt der Mensch ein Mensch. Sie ist mit Herz und Verstand bei der Sache, was auch ihr Leitsatz zeigt, den sie auf dem Rücken ihres T-Shirts trägt. Quelle: Anja Reinbothe

Um insgesamt 22 Klienten kümmert sich Denise Borgmann derzeit. Sie wohnen von Neuruppin bis Oranienburg, wo Borgmann aufgewachsen ist. Mit ihnen erledigt sie Behördengänge, Arzttermine, geht Sucht- und Schuldenprobleme an, hilft bei der Wohnungssuche, wie Anfang des Jahres in einem Fall in Oranienburg, setzt sich nachts ans Bett, wenn Redebedarf besteht, gibt Stabilität, macht Ausflüge.

Gelernte Pflegekraft mit Herz

Die gelernte Pflegekraft hat viele Jahre in der stationären Pflege gearbeitet. „Diese Fließbandarbeit wollte ich nicht mehr“, sagt sie. „Ich muss Zeit für den Menschen haben.“ Neben ihrer Vollzeitstelle machte sich die sozial eingestellte Frau mit „Betreuung und Pflege in Berlin und Brandenburg“ selbstständig. „Der Mensch bleibt bei mir Mensch.“

Seit dem vergangenen Jahr übt sie die Tätigkeit hauptberuflich aus. „Vieles geschieht ehrenamtlich.“ Borgmann lebt von Erspartem und von Pflegegeld. Das reicht hinten und vorne nicht.

Jedes Mal ein Akt, wenn Anita Müller mit ihrer Tetraspastik in den Beinen in den Ford Focus steigt und im Kofferraum der Rolli verstaut wird. Dringend benötigt Pflegerin Denise Borgmann für Fahrten ein behindertengerechtes Fahrzeug. Quelle: Anja Reinbothe

Was ihr Kraft für die Arbeit gibt? „Wenn ich an unserem Fahrzeug rumschraube, was ich ständige mache, weil was kaputt ist.“ Finanziert hat sie den Ford Focus selber. Doch er ist nicht behindertengerecht, der Einstieg für Anita Müller mit ihrer Tetraspastik viel zu beschwerlich, obwohl diese auch dann nicht ihr ansteckendes Lächeln verliert. Der Rollstuhl passt gerade so in den Kofferraum, zusätzlich kaum noch etwas.

Doch für ein behindertengerechtes Fahrzeug fehlt Borgmann das Geld. „Die Kosten dafür betragen in etwa 45.000 Euro.“ Sie hofft darauf, Sponsoren zu finden. „Ich würde auch so gerne mal mit meinen Leuten an die Ostsee fahren.“

Wünscht sich mehr Verständnis

Für ihre Klienten ist die 32-Jährige ein Segen. „Keiner kann nachvollziehen, wie die Menschen sich fühlen, wenn sie mit ihren Ängsten und Sorgen allein gelassen werden“, so Borgmann. Sie ist da. Was sie macht, verdient höchsten Respekt. Der fehlt oftmals. Selbst in der direkten Nachbarschaft.

„Ich wünsche mir mehr Verständnis von der Gesellschaft. Auch Menschen mit Beeinträchtigungen möchten am normalen Leben teilnehmen.“ Denise Borgmann tut dafür ihr Möglichstes. Manchmal reicht schon ein gemeinsames Lachen.

Von Anja Reinbothe