Betrüger nutzen Rheinsberger Boot, um Urlauber zu ködern

Rheinsberg

Ein Bild von einem Hausboot, das in der Prinzenstadt ankert und das man dennoch in Waren mieten kann? Ein Rheinsberger stutzte, als er dieses Angebot im Netz sah, meldete sich bei der Polizei – und lag mit seinem Misstrauen richtig, erzählt Neuruppiner Polizeisprecherin Ariane Feierbach.

Denn das Foto war nur eine Kopie. Und die Firma, die im Internet auf der seriös aussehenden Seite www.dein-hausbooturlaub.de vorgibt, Wasserfahrzeuge im Nordosten Deutschlands zu vermieten, gibt es gar nicht. Weder residiert sie unter der angegebenen Adresse, noch existiert die aufgeführte Telefonnummer. Diejenigen, die bei ihr ein Boot buchen wollten, sind auf eine Betrugsmasche reingefallen.

600 Euro Anzahlung weg – und kein Boot in Sicht

Rund zehn Strafanzeigen liegen dazu der Polizeiinspektion Neubrandenburg vor. Die meisten Reisewilligen beklagen, dass sie eine Anzahlung über 600 Euro gemacht haben und dann nie wieder etwas von dem Unternehmen hörten. „Manche sind aber sogar schon mit gepackten Koffern zum Hafen in Waren gekommen und haben dort niemanden angetroffen“, berichtet Susann Ossenschmidt von der Neubrandenburger Dienststelle. Sie vermutet noch viel mehr Geschädigte. Denn das Angebot ist ja bundesweit im Netz zu finden, und die Anzeigen werden dann jeweils vor Ort aufgegeben.

Betrügerseite immer noch im Netz

Um zu verhindern, dass es noch mehr geprellte Urlauber gibt, will die Polizei die Internetseite vom Netz nehmen. Das genieße „höchste Priorität“, sei allerdings aus juristischen und technischen Gründen nicht einfach, so Ossenschmidt. Erste Ermittlungsansätze gäbe es aber. Denn die Betrüger haben mit ihren Opfern per Email kommuniziert und sich Geld auf ein Konto überweisen lassen – und so Spuren hinterlassen

Auch sonst versuchen Schwindler gerne auf der Datenautobahn an Geld von Reisewilligen zu kommen, so Ariane Feierbach. Erst vor ein paar Tagen erstattete eine Wittstockerin eine Anzeige, weil nach ihrer Anzahlung für eine Ferienwohnung an der Ostsee, der angebliche Vermieter sein Ebaykonto löschte. Susann Ossenschmidt kennt das Problem auch: „Der Versuch, die Urlausstimmung für Betrug zu nutzen, ist ziemlich beliebt – gerade jetzt, wo sich alle nach Urlaub sehnen.“

Lesen Sie mehr unter:

Hausbootgeschäft rund um Neuruppin boomt

Unseriöse Online-Angebote beim auf von Reisen erkennen

Von Celina Aniol