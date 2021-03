Wustrau/Radensleben

Mit teuren Handwerkern und einer derzeit häufiger gemeldeten Betrugsmasche haben es am Mittwoch ein 57-Jähriger aus Wus­trau und ein 41-Jähriger aus Radensleben zu tun bekommen.

Aus 350 Euro werden 1900 Euro

In Wustrau boten drei Männer Arbeiten an der Terrassenüberdachung an. Vereinbart wurden dafür 350 Euro. Als alles erledigt war, verlangten die Männer plötzlich 1900 Euro. Der 57-Jährige fühlte sich über den Tisch gezogen und rief die Polizei. Die drei „Handwerker“ nahmen die 350 Euro und fuhren mit einem Kleintransporter davon.

Männer liegen direkt los

Kurz darauf versuchten sie ihr Glück in Radensleben. Dort boten sie an, eine Dachrinne zu reparieren und fingen auch ohne Umschweife damit an. Es kam zum Streit. Der 41-Jährige und ein Nachbar versuchten, die Männer bis zum Eintreffen der Polizei aufzuhalten. Doch sie machten sich aus dem Staub – mit dem selben Kleintransporter, der auch in Wustrau vorgefahren war.

Von MAZonline