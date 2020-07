Betrunkene Frau fährt in Neuruppin in die Sackgasse

Neuruppin

Mit 2,78 Promille Alkohol im Blut ist eine Autofahrerin am Wochenende in Neuruppin am Steuer erwischt worden. Ein Zeuge sprach die Frau auf einem Neuruppiner Tankstellengelände an. Weil die Frau laut Polizei „ein sehr ungewöhnliches Fahrverhalten an den Tag legte“, hegte der Mann bereits den Verdacht, die Frau könnte betrunken sein.

Geradewegs in die Sackgasse

Die Autofahrerin setzte jedoch davon unbeeindruckt ihre Fahrt fort. Sie war aber offensichtlich nicht ortskundig und fuhr mit ihrem Honda in eine Sackgasse. Der Zeuge fuhr ihr nach und versperrte ihn in der Sackgasse nun den Rückweg, bis die Polizei kam.

Anzeige

Der Führerschein ist weg

Ein Atemalkoholtest bestätigte dann den Verdacht des Zeugen: Die fremde Autofahrerin war sturzbetrunken. Die Polizei nahm sie zur Blutprobe mit und stellte den Führerschein der Frau sicher.

Von MAZ-online