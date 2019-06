Wulkow

Ein 56-jähriger Mann ist am Sonnabend gegen 21.45 Uhr an der Baustelle auf der B 167 in Wulkow mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen. Er überfuhr eine Warnbake, wurde vom Motorrad geschleudert und landete im Graben. Dabei wurde der Mann am Bein und an der Schulter verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Fahrer roch nach Alkohol

Als Polizisten ihn zum Unfallhergang befragten, bemerkten sie deutlich, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Test bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,86 Promille. Dem Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde konfisziert.

Motorrad wird bei einem Anwohner untergestellt

Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und konnte zunächst bei einem Anwohner untergestellt werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

