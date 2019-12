Neuruppin

Ein Mitarbeiter einer Bar in der Neuruppiner Regattastraße teilte am Sonntag gegen 18 Uhr der Polizei mit, dass ein 35-jähriger Gast alkoholische Getränke im Wert von etwa 40 Euro konsumiert hat und nun die Rechnung nicht begleichen kann. Die Polizeibeamten bemerkten sofort, dass es sich bei dem Mann um denselben handelt, der bereits am vergangenen Freitag bei einem ähnlichen Sachverhalt aufgefallen war.

Der erheblich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann (2,29 Promille) versuchte, sich gegenüber den Beamten herauszureden, teilte die Polizei mit. Die Beamten nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Von MAZonline