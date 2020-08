Neuruppin

Dass eine 44-jährige Neuruppinerin sich so frei von der Leber weg schuldig bekannte und bereits bei der Polizei ein umfassendes Geständnis angelegt hatte, brachte ihr vor Gericht viele Pluspunkte ein.

Den eigenen Sohn an Amphetamin heran geführt

Das Neuruppiner Amtsgericht verurteilte am Donnerstag die mehrfache Mutter zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten, die es zur Bewährung aussetzte. Die Staatsanwaltschaft hatte die Frau angeklagt, ihrem damals minderjährigen Sohn und dessen minderjährigen Freund zwischen November 2017 und April 2018 zehn Mal jeweils eine Konsumeinheit Amphetamin überlassen zu haben.

Anzeige

Das gab die Angeklagte ohne Wenn und Aber vor Gericht zu, auch, wenn sie sich nicht mehr an die genaue Anzahl erinnern konnte. Sie wolle die angeklagten zehn Mal nicht in Rede stellen, erinnern können sie sich nur an drei bis vier Mal. Aber bereits einmal sei zu viel gewesen, sah sie ein.

Weitere MAZ+ Artikel

Geständig und reuig

Das Gericht ging von fünf Treffen mit jeweils zwei Abgaben von Drogen an die Jugendlichen in dem angeklagten Zeitraum aus. „Das sind zehn einzelne Verbrechen, die aus gutem Grund strafbar sind“, sagte die Vorsitzende Richterin. Das sah die Angeklagte vom jetzigen Standpunkt auch so.

„Ich schäme mich zutiefst. Was ich getan habe, ist nicht wieder gut zu machen“, zeigte sich die 44-Jährige reuig. Ihre Reue komme ehrlich herüber, fand der Staatsanwalt.

Wie der Verteidiger sagte, „haben wir bei ihrem Lebenslauf in einen Abgrund geblickt“. Auch die Richter sahen, dass die Angeklagte keinen ganz einfachen Start ins Leben hatte, problematische Beziehungen und Trennungen erlebte. In mehreren Partnerschaften erfuhr sie Gewalt.

Durch Ex-Partner an Drogen gekommen

An Drogen kam sie 2004 durch einen Ex-Freund. „2016 ging es richtig bergab“, ließ sie über ihren Verteidiger mitteilen. Sie hatte damals mehrere Jobs, ging nachts putzen. Sie sei immer müde gewesen.

Mit Amphetamin habe sie sich wach gehalten, dazu viel Alkohol täglich getrunken. Die Droge bekam sie von ihrer damaligen Nachbarin, gegen die auch vor dem Amtsgericht verhandelt wird. Bei dieser, so die Angeklagte, hielten sich ihr Sohn und sein Freund oft auf.

Der Sohn hatte bei der Polizei ausgesagt, er sei einmal dazu gekommen, als die beiden Frauen Drogen nahmen. Daraufhin hätten sie ihm etwas angeboten, was er nach einigem Zögern angenommen habe.

Dass ihr Sohn bereits vorher Kontakt mit Drogen, allerdings wohl nur Cannabis hatte und deswegen auch aus einer Wohngruppe heraus geflogen war, wusste die Angeklagte. Das Amphetamin habe sie dem Sohn als reine „Wachhaltemedizin“ schmackhaft gemacht, so der Verteidiger.

Selbst viel Alkohol getrunken und Drogen genommen

Dass sie selbst damals Drogen nahm, hielt ihr das Gericht zugute. Wie auch der Staatsanwalt ging es von einem minder schweren Fall aus. Dadurch reduzierte sich die Mindeststrafe für jeden einzelnen Fall von einem Jahr auf drei Monate.

Für den Staatsanwalt war eine Gesamtstrafe von einem Jahr eine „angemessene Strafe für das, was die Angeklagte zu Recht bereue“. Der Verteidiger hielt sechs Monate für ausreichend. Seine Mandantin sei selbst abhängig gewesen. „Es war kein schönes Leben, das sie hinter sich hat.“ Das solle keine Rechtfertigung sein, erkläre aber vieles.

Angeklagte hat ihr Leben jetzt im Griff

Mittlerweile gehören die Suchtmittel der Vergangenheit im Alltag der 44-Jährigen an, wie die Angeklagte glaubhaft versicherte. Seit dem 16. April 2018 lasse sie die Finger von Alkohol und Drogen. Eine neue Partnerschaft brachte schließlich die Wende in ihrem Leben.

„Ich habe endlich das Gefühl, mein Leben im Griff zu haben“, sagte sie. Diesen Eindruck vermittelte sie auch dem Gericht. „So wie wir Sie heute erlebt haben, sind wir sicher, dass Sie sich bereits das Urteil zur Warnung dienen lassen und Sie aus der Situation gelernt habe“, sagte die Richterin. Es sei beeindruckend, dass sie es selbst geschafft habe, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen.

Für die Angeklagte sprach außerdem, dass sie nicht mit Drogen gehandelt und damals selbst Alkohol und Drogen konsumiert hat. Strafschärfend wertete das Gericht, dass es sich bei Amphetamin eine härtere Droge als beispielsweise Cannabis handelt. Und dass sie ihren eigenen Sohn an diese Droge geführt habe.

Die Angeklagte stand in der Vergangenheit bereits einmal vor Gericht: Wegen Betruges musste sie eine geringere Geldstrafe zahlen.

Am Donnerstag verurteilte das Gericht sie neben der Freiheitsstrafe noch zur Zahlung von 250 Euro an die Stiftung soziales Neuruppin.

Von Dagmar Simons