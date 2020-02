Neuruppin

Beamte nehmen Dienstagabend in der Hermann-Matern-Straße in Neuruppin einen 22-Jährigen fest. Er hat versucht, in die Wohnung einer Verwandten zu gelangen und dabei mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen.

Waffe mit Leuchtspurpatronen

Die Waffe und einige Leuchtspurpatronen hat der Mann dabei. Die Polizei stellt sie sicher.

Der 22-Jährige ist angetrunken. Der Atemtest ergibt 1,39 Promille. Die Beamten finden bei ihm zudem betäubungsmittelverdächtige Substanzen.

Frau und Kinder eingesperrt

Der Mann hatte sich zuvor am Abend mit einer 23-jährigen Wittstockerin in deren Wohnung gestritten. Er hatte die Frau und ihre Kinder in ein Zimmer eingesperrt. Schon dort hatte der Mann Betäubungsmittel zurückgelassen.

Mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, wurden aufgenommen.

Haftrichter entscheidet

Der 22-Jährige wird am Mittwoch noch einem Haftrichter vorgeführt.

Von MAZ-online