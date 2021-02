Neuruppin

Seit Jahren werden die Probleme immer größer: Unternehmen klagen, dass sie nicht genügend Auszubildende finden oder nicht die Bewerber, die sie für geeignet halten. Als wäre es nicht schon schwer genug, angehende Azubis und Firmenchefs zusammen zu bringen, sind persönliche Treffen im Moment auch zudem nahezu tabu.

Hoffnung setzen die Industrie- und Handelskammer (IHK) und die Kreishandwerkerschaft Ostprignitz-Ruppin ins Internet. Die Bildungsmesse des Landkreises wird in diesem Jahr erstmals online stattfinden: ein Versuchsballon für ganz Brandenburg.

Auf der Internetseite www.mach-es-in-brandenburg.de können sich Unternehmen vorstellen, kleine Videos einstellen und ihre Firma und die Ausbildungsangebote mit Text und Fotos beschreiben. Jugendliche können sich dort in den nächsten Wochen in Ruhe informieren.

Kontakt per Chat oder Videokonferenz

Am Sonnabend, 27. Februar, von 10 bis 14 Uhr gibt es dann die Gelegenheit, mit live Kontakt aufzunehmen: per Videokonferenz, per Live-Chat, per Mail oder am Telefon. Wer seine Bewerbungsunterlagen in digitaler Form bereit hält, kann sie auch gleich an seine Wunschfirma weiterleiten.

IHK und Kreishandwerkerschaft haben die digitale Bildungsmesse gemeinsam mit der Agentur für die Arbeit, das Oberstufenzentrum in Neuruppin und die Wirtschaftsförderfirma Inkom auf die Beine gestellt. Die Arbeitsagentur hat unter anderem alle Schulen und viele Jugendliche direkt angeschrieben, um das Angebot bekannt zu machen.

Rund 30 Unternehmen haben sich bisher auf dem Internetportal angemeldet. „Wir sind ganz zufrieden mit der Resonanz“, sagt René Gregorius von der IHK. Wer noch mitmachen will, kann sein Unternehmen bis kurz vor Start der Messe eintragen. Das Portal der IHK ist ganz neu, die Bildungsmesse das erste größere Angebot dort. Weitere sollen aber folgen.

Kleinere Firmen haben oft größere Probleme, sich im Internet vorzustellen

„Manche Firmen haben mit den digitalen Firmen einige Probleme“, weiß Axel Leben von der Inkom aus Erfahrung: „Je kleiner das Unternehmen ist, umso größer sind die Schwierigkeiten.“ Welcher Handwerker hat schon ein eigenes Imagevideo? „Aber wir werden an digitalen Angeboten in Zukunft nicht vorbei kommen“, sagt Leben. Für junge Menschen seien die schließlich ganz normal.

Trotzdem soll es in Zukunft auch wieder eine analoge Bildungsmesse geben. Leben vergleicht das mit einer Datingplattform: Für einen ersten Kontakt ist die ideal. „Beim Kennenlernen führt aber nichts an einem persönlichen Treffen vorbei.“

Die Bildungsmesse findet unter www.mach-es-in-brandenburg.de statt.

