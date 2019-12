Bildungsträger ist insolvent

Neuruppin

Die Neuruppiner Arbeitsagentur will alles dafür tun, damit die gut 20 Jugendlichen mit Lernbehinderung, die derzeit mit Hilfe der Gemeinnützigen Gesellschaft für regionale Sozialentwicklung (GGS) betreut werden, auch nach der Insolvenz der GGS ihre Ausbildung erfolgreich beenden können. „Das ist für uns das Wichtigste“, sagte am Dienstag die Arbeitsamtssprecherin Melanie Speck.

Wöchentlicher Stützunterricht gegen Defizite

Viele Eltern der Jugendlichen sind verunsichert, seitdem sie erfahren haben, dass die GGS, die ihren Hauptsitz in Frankfurt (Oder) und seit 2011 eine Zweigstelle in Neuruppin hat, Anfang November Insolenz anmelden musste. Denn die GGS sorgte neben der Ausbildung in Betrieben der Region für einen sogenannten wöchentlichen Stützunterricht, mit dem Defizite der Jugendlichen ausgeglichen werden und zugleich ihr Selbstbewusstsein gestärkt wird.

Finanziert wird dieser Unterricht durch das persönliche Budget, das Menschen mit Beeinträchtigungen zusteht, wenn sie eine Ausbildung machen. „Das Budget steht ihnen seit Januar 2018 gesetzlich zu, das ist keine Ermessensfrage“, betonte Dietrich Sander. Der Geschäftsführer der GGS ermutigte die Eltern, sich für den Stützunterricht der Kinder einen anderen Träger zu suchen. Dieser sollte nicht nur Erfahrung auf diesem Gebiet der sozialen Arbeit haben, sondern dafür auch qualifiziert sein. Die derzeit noch sechs Mitarbeiter der Neuruppiner Zweigstelle der GGS müssen wegen deren Pleite indes ihre Arbeit Ende Januar einstellen.

„Die Kinder sind nicht doof“

Beate Westfahl bedauert das. „Ich habe wirklich gehofft, dass es mit der GGS weiter geht, vielleicht nur unter einem neuen Namen“, sagt die Pflegerin aus Walsleben. Ihr Sohn ist im dritten Lehrjahr und kann seine Lehre in wenigen Monaten beenden. So kurz vor dem Ziel noch mal einen Bildungsträger zu wechseln, sei für niemanden ideal. Schließlich sei das über Jahre aufgebaute Vertrauensverhältnis mit den Lehrkräften wichtig. „Die Kinder sind nicht doof, sie sind nur anders“, sagt Beate Westfahl.

Das sieht Dietrich Sander genau so. Der Vorteil der GGS sei es ja, dass im günstigsten Fall die Jugendlichen bereits seit der Schule betreut wurden und in ihre künftige Arbeit hineinwachsen konnten. „82 Prozent unserer Jugendlichen haben eine erfolgreiche Abschlussprüfung abgelegt und sind nicht als Ungelernte in ihr Arbeitsleben gestartet“, so Sander.

Trotz dieses Erfolgs hat die GGS seit 2017 keine berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen ( BVB) mehr bewilligt bekommen. Damit war es nur eine Frage der Zeit, bis die mehrfach für ihr Konzept geehrte Gesellschaft Insolvenz anmelden musste. Sander glaubt, dass es im Raum Frankfurt (Oder) einen Neuanfang geben kann. Mit der Neuruppiner Arbeitsagentur habe er indes keine guten Erfahrungen gemacht, so Sander.

Dietrich Sander: Die Jugendlichen haben Anspruch auf ein persönliches Budget. Quelle: Andreas Vogel

Von Andreas Vogel