Bisher sechs Direktkandidaten für den Bundestag im Wahlkreis 56

Neuruppin

Der Bundestag hat zwar in der vergangenen Woche beschlossen, wegen der Corona-Pandemie die Hürden für kleinere Parteien zu senken – gleichwohl sammelt Corvin Drößler weiter Unterstützerunterschriften. Der 22-jährige Student und Klimaaktivist aus Walsleben ist von der früheren Satirepartei „Die Partei“ Anfang April zum Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September gekürt worden. Da „Die Partei“ derzeit nicht im Bundestag vertreten ist, mussten Direktkandidaten bisher 200 Unterstützerunterschriften sammeln.

Corvin Drößler hat schon etwa 120 Unterschriften zusammen. „Die sind aber noch nicht geprüft und bestätigt worden.“ Drößler wird deshalb in den nächsten Tagen die Einwohnermeldeämter in Neuruppin, Fehrbellin und im Amt Temnitz kontaktieren. Die Behörden müssen kontrollieren, ob es die Menschen, die für den Bundestagsbewerber unterschrieben haben, tatsächlich in ihrer Kommune gibt.

CDU-Mann Steineke tritt erneut an

Bei Kreiswahlleiter Dietmar Tripke in Neuruppin liegen bisher erst die Unterlagen von zwei Direktbewerbern vor: von der Neuruppinerin Wiebke Papenbrock (41, SPD), die sich Ende März gegen Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura (47) durchgesetzt hatte, und dem Rechtsanwalt Sebastian Steineke. Der Christdemokrat hat 2013 und 2017 jeweils das Direktmandat im Wahlkreis gewonnen und wurde von der CDU bereits im August erneut nominiert – es gab keinen Gegenkandidaten.

Klar ist, dass SPD-Frau Papenbrock und CDU-Mann Steineke neben Corvin Drößler nicht die einzigen Bewerber um ein Direktmandat für den Bundestag im Wahlkreis 56 sein werden. Denn auch die AfD, die Linken und die Bündnisgrünen haben bereits ihre Kandidaten nominiert: Für die AfD tritt der Gymnasiallehrer Dominik Kaufner (38) aus Dollgow im Havelland an, für die Linken die Landesvorsitzende Anja Mayer (41) und für die Bündnisgrünen der Neuruppiner Maximilian Kowol (20), der derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert.

Liberale wollen am Donnerstag ihren Kandidaten küren

Der Kreiswahlleiter geht davon aus, dass die Parteien derzeit noch dabei sind, die Unterlagen der Direktbewerber zu sammeln. „Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist der Aufwand diesmal etwas größer“, so Dietmar Tripke.

Auch die Liberalen wollen einen Direktkandidaten für den Bundestagswahlkreis 56 benennen, der die Kreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin sowie große Teile des Havellandes umfasst. Das soll am Donnerstag, 27. Mai, in Dreetz südlich von Neustadt (Dosse) passieren. Nach MAZ-Informationen gibt es derzeit mit dem Landwirt Thomas Essig (55) einen Bewerber.

Bewerbungen müssen bis 19. Juli eingereicht sein

Bis zum 19. Juli um 18 Uhr müssen beim Kreiswahlleiter die Unterlagen der Direktkandidaten für die Bundestagswahl vorliegen. Bis dahin 200 geprüfte Unterstützerunterschriften zusammen zu bekommen, das wäre vielleicht etwas knapp geworden, sagt Corvin Drößler. Durch die Neuregelung, für die sich zuletzt auch CDU, SPD, FDP und Grüne eingesetzt haben, braucht er nur 50 von den Behörden bestätigte Unterschriften. „Ich bin jetzt etwas ruhiger“, sagt der Student. Und etwas optimistischer. Denn mit den Lockerungen der Corona-Einschränkungen sind wieder mehr Veranstaltungen möglich.

Von Andreas Vogel