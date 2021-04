Cafe am Ruppiner See - Soul-Food am See: Bistro „Felix“ eröffnet im Mai

Das geschlossene „Cindy’s Café am See“ hat neue Besitzer. Christian Klatt und seine Lebensgefährtin, Mareike Pahle, gestalten es in ein Bistro um. Öffnen wollen sie schon ab dem 1. Mai, trotz der Pandemie. Wenn nötig, nur mit einer Außenausgabe. Schon am Wochenende kann man sich einen Eindruck von der leichten Kost machen – mit seinem Food-Truck steht Christian Klatt dann am Bistro.