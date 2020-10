Viele Kastanien blühen derzeit und das hat, so schön es sein mag, eher einen traurigen Hintergrund. Die Miniermotte schwächt die Bäume, die neu austreiben, um wieder Nährstoffe aufnehmen zu können.

In voller Blüte steht die Kastanie bei Brigitte Dieck am Garten in Blankenberg. Die Leserin nahm das Foto Ende September auf. Quelle: Brigitte Dieck