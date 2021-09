Neuruppin

Auf einem Friedhof hat Munitionsfachmann Marco Krüger noch nicht gearbeitet. Für den Truppführer der privaten Gesellschaft für Kampfmittelbeseitigung (GFKB) aus dem mecklenburgischen Pinnow ist die Suche in Neuruppin ein Novum. Eines, das besonderes Einfühlungsvermögen braucht.

Mit farbigen Strichen, Punkten und Kreuzen haben die Männer der GFKB den Boden des Friedhofes markiert, den sie in den kommenden Monaten genau untersuchen sollen. Das Areal des Neuruppiner Friedhof an der Wittstocker Allee grenzt unmittelbar an den ehemaligen Militärflugplatz. Den hat bis in die 1990-er Jahre die Sowjetarmee genutzt, lange vor ihr aber schon die deutsche Luftwaffe.

Der Flugplatz war am Ende des Zweiten Weltkriegs mehrfach Ziel alliierter Piloten. Hunderte Bomben wollten ihn zerstören oder wenigstens unbrauchbar machen. Nicht alle Bomben haben ihr Ziele gefunden, Viele gingen in der Gegend rundherum nieder. Der Friedhof gehört so zu den Flächen, die im Krieg am stärksten von Bomben getroffen wurde.

Hinweistafeln warnen Besucher des Friedhofs vor den Arbeiten. Quelle: Reyk Grunow

Noch heute könnten dort Blindgänger im Boden liegen, auch 75 Jahre nach dem Ende des Krieges noch. Genau kann das niemand sagen.

Gerd Fleischhauer vom staatlichen Kampfmittelbeseitigungsdienst der Polizei sitzt im Büro von Friedhofsverwalterin Susann Wernicke und zeigt auf ein ausgedrucktes Luftbild vom Friedhofsgelände. Blaue und rote Kreise sind darauf eingezeichnet. Auch in dem Teil, des Friedhofes, den die Männer der GFKB in den nächsten Monaten untersuchen sollen.

Jeder Kreis auf dem Plan könnte ein Blindgänger sein

Die roten Kreise auf Fleischhauers Plan markieren die Stellen, an denen die Fachleute des Kampfmittelbeseitigungsdienstes den Einschlag eines Bombenblindgängers ausgemacht haben. Unter dem Mikroskop haben sie dazu Luftbilder amerikanischer Aufklärungsflieger ausgewertet, die Neuruppin 1944 überflogen haben, um den Erfolg der Bombardierung zu bewerten.

Vorsichtig arbeiten sich die Männer mit ihrer Technik um die letzten verbliebenen Grabstellen herum. Die Totenruhe soll nicht gestört werden. Quelle: Reyk Grunow

Experten schätzen, dass zehn bis 20 Prozent aller Bomben im Zweiten Weltkrieg Blindgänger waren. Wie viele entschärft wurden, weiß niemand; zuverlässige Aufzeichnungen existieren vor 1990 nicht.

Seit den 90er Jahren suchen Spezialfirmen einen Abschnitt des Neuruppiner Friedhofes nach dem anderen ab. Immer dort, wo gerade die Liegezeit alter Gräber endet und neue eingerichtet werden sollen. „Inzwischen sind wir mit der Suche so gut wie durch“, sagt Susann Wernicke.

Mehrere Bomben wurden auf dem Neuruppiner Friedhof schon gefunden

Mehrfach wurden die Experten auf dem Gelände des Friedhofs schon fündig. 2013 wurden gleich zwei unschädlich gemacht: eine gesprengt, eine entschärft.

Die Männer der GFKB suchen noch bis Jahresende drei Gräberfelder ab. Dazu bohren sie mehr als 11.000 Löcher in die Erde jedes fünf Meter tief und höchstens 1,5 Meter vom nächsten entfernt. In die Löcher werden Sonden hinabgelassen, die jeden Metallkörper in der Nähe signalisieren.

Wird eine „Anomalie“ entdeckt, muss die vorsichtig ausgegraben werden, um zu prüfen, ob es sich wirklich um eine Bombe handelt oder vielleicht nur um eine alte Badewanne.

Das Heikle an der Suche auf dem Friedhof: Viele alte Gräber auf den Flächen wurden schon beräumt, einzelne bestehen aber noch weiter. Um die müssen sich die Munitionssucher vorsichtig herumarbeiten, um die Totenruhe nicht zu stören. „Dort wird immer nur nach Rücksprache mit uns gesucht“, sagt Susann Wernicke. Im Zweifel muss etwas neben der Stelle gebohrt werden, die eigentlich vorgesehen wäre, erklärt Gerd Fleischhauer.

An einer Stelle ist auf den alten Luftbildern der Einschlag eines Blindgängers zu sehen. Auch in den später zugeschütteten Trichtern explodierter Bomben könnten noch Blindgänger liegen, wissen die Fachleute aus Erfahrung. Ob dort aber tatsächlich etwas zu finden ist, wird sich frühestens in einigen Wochen zeigen.

Von Reyk Grunow