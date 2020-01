Bonpflicht: Von der Kasse in den Müll

Neuruppin

Die Brötchen sind in der Tüte. Gabriele Rönnefahrt tippt die Preise in die Kasse und schiebt der Kundin den Kassenbon über die Theke. Unaufgefordert. Schließlich gilt seit Anfang des Jahres die Bonpflicht. „Ich find’s unmöglich“, quittiert Magitta Koch die Geste der Verkäuferin.

Der Bon landet im Mülleimer neben der Kasse. Neben vielen Dutzend anderen. „Der wird gleich wieder voll sein. Denn wer will schon eine Rechnung für ein Brötchen?“, fragt die Mitarbeiterin der Bäckerei Armster in Neuruppin. Die Kasse spucke aber seit dem 1. Januar nun einmal die Bons automatisch aus.

Kunden und Händler sind empört

Das Gesetz sei „völliger Unsinn“, sind sich Gabriele Rönnefahrt und Magitta Koch einig. Reine Papierverschwendung. „Da reden alle vom Umweltschutz – und dann so was“, erregt sich Koch. Auch die meisten anderen Kunden sehen es so, berichtet die Verkäuferin. „Wir bekommen sehr viele Beschwerden.“ Auch wenn die Empörungswelle wieder nachgelassen hat. Schließlich bekommen die Menschen schon seit ein paar Tagen auf Schritt und Tritt Bons ausgehändigt und haben sich mittlerweile daran gewöhnt.

Rönnefahrts Kollegin Nadine Pettau würde sich mehr Widerspruch wünschen. Schließlich sorgt die Neuregelung nicht nur für Kopfschütteln, sondern auch für durch die Gegend fliegende Kassenzettel, die von den Kunden achtlos fallen gelassen werden.

Das Thermopapier der Bons kann nicht recycelt werden

Die Mitarbeiterinnen der Neuruppiner Stadtkantine im Buseck haben einen Plastikeimer direkt vor die Theke gestellt. Von der Kasse zieht sich eine lange Papierschlange direkt bis dorthinein: Bon an Bon an Bon.

Auch für die Stadtkantine gilt seit 1. Januar die Bonpflicht: Die Kassiererin muss jetzt für jedes Essen, das ausgereicht wird, einen Zettel ausdrucken. Mit dessen Hilfe kann der Kunde erkennen, dass der Preis, den er bezahlt hat, auch tatsächlich korrekt in die Kasse eingetippt wurde.

Niemand ist verpflichtet, den Kassenzettel mitzunehmen

Wie gesetzlich angeordnet fragen die Frauen jeden ihrer Gäste, ob sie ihren Zettel mitnehmen möchten. „Aber nicht ein einziger Kunde will den Bon“, sagt Stadtkantinen-Betreiber Peter Maisenhölder. Niemand ist verpflichtet, das Papierchen mitzunehmen.

Jeden Feierabend landet die Papierschlange mit mehreren hundert Ausdrucken im Abfall. Dabei dürfen die Ausdrucke nicht einmal in die Papiertonnen. Die meisten Kassen arbeiten mit sogenannten Thermopapier. Das ist beschichtet und kann deshalb nicht recycelt werden. Die Bonschlangen landen sämtlich im Restmüll.

Marktstände sind von der Bonpflicht ausgenommen

Peter Maisenhölder hat beim Finanzamt inzwischen eine Befreiung von der Bonpflicht beantragt und das auch mit einem praktischen Problem begründet: Mittags geht es rund in der Stadtkantine. In ein bis anderthalb Stunden gehen 150 bis 18o Essen über den Tresen. Alles muss schnell gehen. Wenn ausgerechnet dann die Kassenrolle zu Ende ist und ersetzt werden muss, müssen die Gäste in ihrer knappen Mittagspause vielleicht Minuten warten.

Bis Maisenhölder Antwort auf seinen Ausnahmeantrag bekommt, drucken er und seine Kolleginnen weiter Dutzende Meter Papier pro Woche aus.

Die Verkäuferin am Backstand auf dem Neuruppiner Wochenmarkt sieht der Bonpflicht gelassen entgegen: Als mobile Händler sind die Marktstände davon ausgenommen. Dass ein Kunde nach einem Kassenbeleg fragt, komme ohnehin äußerst selten vor, sagt sie, „und falls doch, habe ich einen Quittungsblock dabei.“

Mehrere zehntausend Euro für neue Waagen

Für den Obermeister der Fleischerinnung Nord Brandenburg, Matthias Dülfer, ist das eigentliche Problem gar nicht die Bonpflicht. Dülfer hat in seinen Filialen ohnehin auch bisher Kassenzettel ausdrucken lassen. „Das ist automatisch so eingestellt.“

Kritisch beurteilt der Fleischermeister jedoch die so genannte Technische Sicherheitseinrichtung (TSE), die künftig an all seinen Waagen angebracht sein muss. Der kleine Stick soll Finanzbeamten die Arbeit erleichtern und schnellen Zugriff auf alle Kassenvorgänge ermöglichen. Für Dülfer eine finanzielle Herausforderung – er muss für seine sechs Läden insgesamt 14 neue Waagen anschaffen. Kosten pro Waage: etwa 3500 Euro.

IHK fordert die Abschaffung der Bonpflicht

„Für uns ist das eine unnötige Anschaffung“, kritisiert Dülfer. Alle bisherigen Waagen funktionierten noch einwandfrei. Weil die Verkäufer bereits jeden Bon ausdruckten, seien Manipulationen schon jetzt nicht möglich. „Wenn ein Bon ausgedruckt wird, ist es gespeichert.“

„Die Bonpflicht sollte umgehend wieder aufgehoben werden“, sagt Falko Stephan, Leiter des IHK-Regionalcenters Ostprignitz-Ruppin. Schließlich gebe es schon seit Längerem sogenannte Registrierkassen. „Das sollte reichen“, so Stephan, zumal auf Kundenwunsch sowieso ein Kassenbeleg herausgegeben werden müsse.

