Boot rammt neue Molchowbrücke

Molchow

Noch nicht eröffnet und schon beschädigtist die nagelneue Brücke in Molchow: Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurden zwei Metalltafeln unterhalb der Brücke verbogen.

Sie markieren die Grenze der Fahrrinne. Anders als in Fristow und in Stendenitz ist die neue Molchowbrücke ohne Pfeiler und Dalben geplant worden.

Anzeige

Die Verengung im Wasser fehlt jetzt

Ohne diese Hindernisse im Wasser fahren manche Boote nun mit überhöhter Geschwindigkeit oder auch nebeneinander außerhalb der Fahrrinne durch die Brücke und rammen dabei - wenn sie hoch genug sind – das millionenteure Bauwerk – in diesem Fall in rhinabwärts in Richtung Molchowsee.

Weitere MAZ+ Artikel

Obweohl die Brücke weiterhin eine Baustelle und nicht freigegeben ist, waren die Sperren und Schilder bereits am Himmelfahrtsmorgen beiseitegeschoben. Seitdem durchquerten erneut zahllose Spaziergänger und Fahrradfahrer die Baustelle. Wegen erneuter Baumängel verzögert sich die Eröffnung der neuen Molchowbrücke weiter – die durchhängenden Seile sollen nun gegen Stangen getauscht werden.

Von Christian Schmettow