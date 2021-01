Neuruppin

Sie sei zwar nicht davon überzeugt, dass der 44-Jährige unschuldig sei, aber seine Einlassung sei nicht zu widerlegen, sagte die Staatsanwältin am Donnerstag. Deshalb plädiere sie auf Freispruch.

Bootsdiebstahl nicht nachweisbar

Angeklagt war der 44-jährige gebürtige Neuruppiner wegen Diebstahls, der Mitangeklagte wegen Beihilfe dazu. Beide mussten sich vor dem Amtsgericht Neuruppin verantworten – und wurden nun frei gesprochen.

Dem Angeklagten sei nicht zu widerlegen, so die Staatsanwältin, dass er, erbost darüber, dass ihm ein 54-Jähriger aus vorangegangenen Geschäften noch Geld schuldete, seinen Schuldner so unter Druck gesetzt hat, dass er ihm ein Sportboot sozusagen als Entschädigung angeboten habe. Ein „Stingray-Boot“, das der 44-Jährige und sein mitangeklagter Freund aus einer Halle in Rheinsberg im Herbst 2014 abtransportierten und auf dem Grundstück seines Vaters abstellten.

Version des Angeklagten nachvollziehbar

Die Version des Hauptangeklagten, so die Vorsitzende Richterin, sei durchaus nachvollziehbar. Demnach hatte er noch eine Rechnung mit dem 54-Jährigen offen. Der hatte, was er auch vor Gericht zugegeben hat, dem Angeklagten 2011 ein Boot verkauft. Das war, wie sich später herausstellte, gestohlen.

„Das war alles nicht schön, aber dafür bin ich verurteilt worden“, sagte der 54-Jährige als Zeuge vor Gericht. Er sei in Privatinsolvenz gegangen, habe sein Haus verloren. Er habe kein Geld gehabt, um irgendwen zu entschädigen, auch nicht den Angeklagten. „Er hat nach Geld gefragt, war auch wütend, aber woher sollte ich es nehmen?“, so der Zeuge.

Ein Boot als Entschädigung angeboten

Wie der Angeklagte weiter schilderte, sei damit die Sache für ihn nicht vom Tisch gewesen. „Ich hatte viel Geld für ein geklautes Boot bezahlt.“ Sein Schuldner habe ihm dann dieses Sportboot angeboten. Er habe noch ein Stingray in der Halle stehen, das könne er haben.

Er, so der Angeklagte, habe ein Foto gemacht und es einem Gutachter geschickt, um sicher zu gehen, dass das Boot diesmal nicht gestohlen war. Was es auch nicht war. Es handelte sich um ein Kundenboot des 54-Jährigen, der es in einer Halle abgestellt hatte, wo es bereits ungenutzt vom Eigentümer drei Jahre stand.

Auch an diesem Boot hatte der Angeklagte nicht lange Freude. Zum einen war es seinen Angaben nach in einem sehr schlechten Zustand, zum anderen wurde es kurz darauf von der Polizei beschlagnahmt.

Der ehemalige Bootsverkäufer gab vor Gericht zu, dass es noch offene Rechnungen gab. Aber er habe dem Angeklagten nicht das Stingray angeboten. „Niemals“ betonte er.

Verteidiger hielt Zeugen nicht für „wahnsinnig“ glaubwürdig

Als er damals zu der Halle gekommen sei, habe das Tor offen gestanden und das Boot sei verschwunden gewesen. Er sei dann zu dem Pächter der Halle gegangen und habe nach dem Verbleib des Bootes gefragt. Das hätten zwei Leute in seinem Auftrag abgeholt. Wer, habe er nicht gesagt. Er habe gleich die Angeklagten in Verdacht gehabt, so der 54-Jährige.

Der Pächter sagte vor Gericht, er glaube, es seien die beiden Angeklagten gewesen, die das Boot weg gefahren hätten. Er wisse es aber nicht mehr genau. Als er die Halle 2012 übernommen habe, habe das Boot bereits da „irgendwo in einer Ecke“ gestanden.

Wie der 54-Jährige weiter sagte, habe er, kurz nachdem er das Fehlen des Bootes bemerkte, einen Bekannten getroffen, der ihm erzählt habe, dass der Angeklagte gerade ein Boot angemeldet habe. Das hatte dieser auch, wie er vor Gericht bestätigte.

Die Verteidigung hielt den Hauptbelastungszeugen nicht für „wahnsinnig glaubwürdig“. Er habe widersprüchlich ausgesagt. Darauf könne man keine Verurteilung stützen.

Das sah das Gericht genauso –und sprach die beiden frei.

Von Dagmar Simons