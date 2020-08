Wer sicher auf Wasserstraßen schippern will, der braucht einen Bootsführerschein. Frank Birkholz bietet in Neuruppin Kurse an, in denen er mit Landratten Klippen in der Knotenkunde und bei gefährlichen Manövern umschiffen lernt. Am Ende steht die anspruchsvolle Prüfung.