Alt Ruppin

Mehrere Tausend Besucher fanden sich am Samstagabend am Ufer des Rhins und auf der großen Brücke ein, um bei Einbruch der Dunkelheit in Alt Ruppin die 98. Korsofahrt zu sehen. Was den Zuschauern geboten wurde, war vergleichbar mit dem venezianischen Karneval und seinen bunten ausgeschmückte Gondeln.