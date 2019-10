Teilweise chaotische Zustände herrschten am Wochenende auf den Straßen rund um die gesperrte Autobahn A24. Der Abriss der Brücke bei Fehrbellin konnte zwar etwas früher beendet werden als geplant. Doch in zwei Wochen wird die Autobahn schon wieder voll gesperrt – dann an zwei Stellen gleichzeitig.