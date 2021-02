Brandbrief an Woidke: Impfbus soll in Ostprignitz-Ruppin endlich zugelassen werden

Kyritz/Neuruppin/Perleberg

Mit einem Schreiben voller deutlicher Worte haben sich offizielle Vertreter aus der Region an Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke gewandt. Sie fordern, dass der vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin zu einem Impfbus umgebaute Linienbus doch noch genehmigt wird.

Die bisherigen Absagen wollen die Unterzeichner des Briefes nicht hinnehmen: „Mit größtem Unverständnis müssen wir Sie fragen, weshalb Sie, als unser aller Landesvater, dieses mutige Angebot nicht befördern und unterstützen wollen?“ Es wird auf den erfolgreichen und seitens des Landkreises erwirkten Einsatz des Busses vom vergangenen Wochenende verwiesen, ohne dem dabei verimpfte Restdosen verfallen wären. „Der Einsatz im Echtbetrieb hat deutlich gezeigt, dass das Konzept greift.“

Hoffen auf Einlenken beim Impfgipfel am Mittwoch

Den Brief setzten am Montagnachmittag Sigrid Schumacher und Eva-Maria Menard auf. Schumacher ist die Ostprignitz-Ruppiner Kreisseniorenbeauftragte und Präsidiumsmitglied im Städte- und Gemeindebund. Menard ist die Superintendentin des Kirchenkreises Prignitz. Beide hoffen auf ein Einlenken beim sogenannten Impfgipfel des Landes an diesem Mittwoch.

Mit ihrem Namen unterstützt haben das Schreiben Wolfgang Puschmann als Vorsitzender Landesseniorenrats in Brandenburg, Tilo Christ aus Sieversdorf-Hohenofen als Mitglied der Arbeitsgruppe ehrenamtlicher Bürgermeister beim Städte- und Gemeindebund, Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow als Sprachrohr für eine der vom Kyritzer Impfzentrum mit am weitesten entfernten Regionen, ebenso die Alt Ruppiner Ortsvorsteherin Heidemarie Ahlers, zugleich Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 60 plus der SPD OPR.

Unterzeichner repräsentieren große Anzahl älterer Menschen

Zu den Unterzeichnern gehört auch Olaf Lehmann als Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, Walter Trost als Vorsitzender Arbeiterwohlfahrt in Wittstock und Rena Lemke vom Seniorenbeirat Wittstock. „Wir repräsentieren eine sehr große Anzahl älterer Menschen“, schreiben sie: „Wir wissen, wie die Senioren denken und welche Ängste und Sorgen sie haben. Aus den vielen Gesprächen und unzähligen Telefonanrufen vernehmen wir die große Besorgnis, dass gerade die ältesten Senioren die zumeist sehr langen Wege zu einem Impfzentrum nicht mehr unbeschadet zurücklegen können.“

Allen sei zwar bekannt, dass Impfstoff aktuell nur begrenzt vorhanden ist. „Doch sollte gerade und genau jetzt ausprobiert werden, wie und auf welche Weise mit solch einer mobilen Lösung besonders den sonst kaum erreichbaren Menschen ein Impfangebot gemacht werden kann.“ Die Impfteams würden „einen Weg zu den Schwächsten und Verletzlichsten unserer Gesellschaft in den entlegenen Gemeinden ermöglichen“. Dies verschaffe ihnen „neuen Mut und Hoffnung“. Zumindest sollten einige wenige Impfdosen für die Erprobung zur Verfügung stehen und für die „nur noch sehr leise Gruppe unserer ältesten Mitbürger eingesetzt werden, die zuallermeist unserer Gesellschaft bescheiden gedient haben und ihren Lebensabend nicht in einem Pflegeheim verbringen können oder wollen“.

Interesse aus anderen Landkreisen für eigene Impfbusse

Verwiesen wird auch auf Bayern, wo im Landkreis Traunstein ein Impfbus erst diese Woche in Betrieb ging. An Woidke gerichtet heißt es daher: „Bitte investieren Sie Ihre Kraft in das Möglichmachen, Vorbereiten, Unterstützen – nicht in Erklärungen, Begründungen und Verständniswerben, denn das bedeutet Stillstand und Fatalismus und sorgt für Frust nicht nur bei den Unterzeichnenden.“

Nach erfolgreicher Erprobung wären Impfbusse in weiteren Landkreisen denkbar. „Bei mir meldeten sich schon viele Vertreter von Seniorenbeiräten anderer Landkreise. Sie wollen auch so einen Bus. Sie haben aufgrund der Entfernungen zu den Impfzentren ja das gleiche Problem“, berichtet Sigrid Schumacher der MAZ. Dass allein der Bus es am Wochenende ermöglichte, dass 300 Impfdosen nicht weggeworfen werden mussten, sei ein Vorgang, der in Potsdam doch ankommen müsse. „Jetzt noch immer zu sagen, das Bus-Modell funktioniert nicht, wäre eine Frechheit.“

Von Matthias Anke