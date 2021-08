In den Nachtstunden war Moritz P. mal allein, mal mit Felix B. oder auch Pascal A. in Neuruppin und Umgebung unterwegs. Wo sie waren, brannten wenig später Fahrzeuge. Er habe damals den Kick gebraucht und deshalb gezündelt, sagte Moritz P. jetzt vor Gericht.

Brandserie in Neuruppin: Hauptangeklagter packt vor Gericht aus

