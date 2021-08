Wie angekündigt legte auch der dritte mutmaßliche Brandstifter am Freitag ein Geständnis ab. Er habe Feuer gelegt aus Frust über seine damalige Lebenssituation, ohne über die Folgen nachgedacht zu haben.

Brandserie in Neuruppin: Dritter Angeklagter gesteht Brandstiftungen

