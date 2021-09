Brandserie in Neuruppin: Schäden im sechsstelligen Bereich

Neuruppin

Insbesondere Moritz P. wird lange arbeiten müssen, um irgendwann die Schäden begleichen zu können, die er mit seinen Brandstiftungen in Neuruppin angerichtet hat. Diese erreichen einen sechsstelligen Betrag.

13 Brände zwischen Juli und November 2020

An diese Folgen haben der 20-Jährige und seine beiden Kumpel, die mit ihm auf der Anklagebank sitzen, bei den Taten sicher nicht gedacht: Zwischen 17. Juli und 16. November vergangenen Jahres hatte es in Neuruppin und Umgebung immer wieder gebrannt – insgesamt 13 Mal. Immer dabei war Moritz P., der das auch zugegeben hat. Teilweise war er mit Felix B. zusammen, mal fuhr Pascal A. die beiden. Ohne allerdings, wie die beiden Mitangeklagten ausgesagt hatten, selbst Hand angelegt zu haben.

Auto mit Grillanzünder in Brand gesetzt

Detailliert listete die Vorsitzende Richterin der zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Neuruppin am Mittwoch die Schadensersatzforderungen auf. Am 16. Juli setzten Moritz P. und Felix B. einen am Parkplatz Bahnhof West in Neuruppin geparkten Wagen mit Grillanzündern in Brand. Dem Fahrzeughalter entstand ein Schaden von 8670 Euro. Nicht nur, dass das Auto nicht mehr zu gebrauchen war, musste er auch die Abschleppkosten, Abmeldung und Kosten für ein Ersatzfahrzeug tragen.

Kontaminierter Boden

Der Schaden an einem Radlader sowie dessen Entsorgung belief sich auf über 68 000 Euro. Neben den abgebrannten Autos, Motorrädern und Heuballen gibt es einen weiteren Posten auf der Schadensliste: die Brandschadenbeseitigung auf Parkflächen, die neben der Reinigung auch die Entsorgung kontaminierten Bodens beinhaltete. Bei allen Bränden kamen die Ermittler zu dem Ergebnis, dass die Feuer weder durch Selbstentzündung noch durch einen technischen Defekt ausgelöst worden waren, sondern durch Brandstiftung.

Sprachnachrichten liefern neue Erkenntnisse

Sehr aufschlussreich war die Wiedergabe von Sprachnachrichten zwischen Moritz P. und Felix B. am Morgen des 4. Oktober 2020 – es war der Tag, an dem Moritz P. ein an der Regattastraße in Neuruppin geparktes Wohnmobil in Brand gesteckt hatte. Dieses brannte vollständig aus, das darin schlafende Ehepaar aus Niedersachsen konnte sich gerade noch retten.

„Ich war voll, alter Schwede“

Damals, das konnte man dem Chatverlauf entnehmen, fand Moritz P. seine Aktion wohl witzig. Nun saß er am Mittwoch offensichtlich geknickt auf der Anklagebank. Wie er an jenem Morgen seinem Kumpel Felix B. unter Lachen schilderte, habe er „einfach Bock“ gehabt. Die Alarmanlage sei los gegangen, die Reifen geplatzt. Dann sei ein Paar heraus gekommen. „Die haben total geheult. Geil. Ich war voll, alter Schwede.“ Felix B. zeigte sich sichtlich beeindruckt und antwortete: „Dann hast du gewartet, bis die rauskamen? Du bist ein dreister Hurensohn.“

Aus dem Gebüsch alles beobachtet

Moritz P. schilderte ihm dann noch, dass er sich in einem Gebüsch versteckt habe, um alles zu beobachten, als Kumpels von ihm vorbeifuhren und die Feuerwehr riefen. Er habe da gestanden und nur „abgefeiert, weil ich so besoffen war“. Bei der letzten Brandlegung, als das Trio von der Polizei erwischt wurde, ergaben die Alkohol- und Drogentests bei allen drei keine positiven Werte.

Urteil vermutlich am 11. Oktober

Nach dem Plan der Strafkammer sollen am Freitag, 1. Oktober, Staatsanwaltschaft, Nebenklägervertreter und Verteidigung plädieren. Sollte das wie vorgesehen geschehen, will die Kammer am 11. Oktober ihr Urteil verkünden.

Von Dagmar Simons