Neuruppin

Dass Moritz P. am 4. Oktober ein Wohnmobil an der Regattastraße in Neuruppin in Brand setzte, hat der 20-Jährige gestanden. Auch die anderen Brandstiftungen, die im vergangenen Jahr in Neuruppin Stadtgespräch waren, hat er zugegeben. Immer in den späten Abendstunden war der 20-Jährige entweder alleine, mit Felix B. oder auch mit Pascal A. unterwegs, um zu zündeln.

Das Brandstiftertrio muss sich derzeit vor dem Landgericht Neuruppin verantworten.

Hauptangeklagter entlastet Mitangeklagten

Wie Moritz P. am Freitag noch einmal betonte, spielte der 22-jährige Pascal A. nur eine untergeordnete Rolle. Er besaß als einziger ein Auto, fuhr die beiden anderen durch die Gegend, setzte sie auf Wunsch ab und wartete auf sie.

Moritz P. steht zu seinen Taten. Das war vor seiner Festnahme im November noch anders. David W., bei dem er damals einige Monate gewohnt hat, berichtete er nur, dass er vor Ort gewesen sei, als das Wohnmobil brannte. „Das hat mich nicht groß interessiert. Ich habe nicht gedacht, dass er das war“, sagte David W.

Polizei vernahm mutmaßlichen Brandstifter zunächst nur als Zeugen

Davon ging auch die Polizei erst nicht aus. Sie hatte Moritz P. zunächst als Zeugen vernommen. Was ihn, wie man der Sprachnachricht an seine damalige Freundin entnehmen konnte, genervt hat.

Empört sei er darüber gewesen, dass ihn jemand auf dem Parkplatz des Ruppiner Einkaufszentrums angesprochen habe, er sei derjenige, der das Wohnmobil angezündet habe, sagte die 21-Jährige. Moritz P. habe nicht verstanden, wie der darauf gekommen sei.

Ein 18-Jähriger, der ebenfalls den Wohnmobilbrand gesehen hatte, beschrieb den Angeklagten als sehr hilfsbereit und auskunftsfreudig gegenüber den Beamten.

Zeugin erschien Verhalten des Angeklagten komisch

Nur einer 17-Jährigen erschien sein Verhalten am Tatort „komisch“. Er sei aus einem Gebüsch gekommen, mit einer Bierflasche in einer Hand, in der anderen ein Fahrrad. Er sei ins Bild gesprungen, als sie ein Handyfoto von dem brennenden Fahrzeug machen wollte. Er habe sie dann gebeten, es ihm zu schicken mit den Worten, „voll cool“.

An einem November-Wochenende, als er bei seiner damaligen Freundin übernachtete, habe er sie nachts herausgeklingelt und sie um eine Tüte gebeten, sagte die 21-Jährige. Er habe sich mit Benzin beschüttet, als er das Auto von Pascal A. habe tanken wollen.

Tatsächlich hatte er mit Felix B. eine Garage an der Hans-Grade-Straße in Neuruppin aufgebrochen, dort zwei oder drei Kanister Diesel abgezapft und angezündet. „Dabei habe ich meine Sachen eingesaut“, sagte er. Das darin abgestellte Motorrad brannte ab.

Angeklagter kam Tagelang betrunken nach Hause

Das Gericht befragte die Zeugen nach dem Trinkverhalten und Drogenkonsum des Angeklagten. „Er kam schon mal fünf Abende hintereinander angetrunken nach Hause“, sagte David W. Zum Drogenkonsum konnte er nichts sagen. In seiner Wohnung habe Moritz P. nichts genommen.

Wegen Drogen warf ihn eine 22-Jährige, die ihn ebenfalls vorübergehend aufgenommen hatte, aus ihrer Bleibe. „Ich kam nach Hause und der Tisch lag voller Drogen“, erinnerte sie sich. Er sei viel weg gewesen und oft alkoholisiert zurück gekommen. „Ich habe ihn selten nüchtern erlebt.“

22-Jährige war Angeklagten hinaus – wegen Drogen

Das konnte die damalige Freundin des Angeklagten so nicht bestätigen. Sie habe mitbekommen, dass er jedes Wochenende Alkohol getrunken habe, aber in ihrer Gegenwart nur mäßig. Dass er Drogen genommen habe, habe sie gewusst, es aber nicht miterlebt, sagte die 21-Jährige.

Sie habe ihn als sehr zugänglichen und offenen Menschen kennen gelernt. Als lieben, netten und freundlichen Menschen beschrieb ihn die Freundin von David W. Allerdings sei er jemand, der in den Tag hinein lebe. Sachen, die geregelt werden müssten, habe er weg geschoben, sagte die Sozialassistentin.

Am nächsten Verhandlungstag will sich Felix B. zu den Vorwürfen einlassen, kündigte sein Verteidiger an. Der Prozess wird am Freitag, 27. August, fortgesetzt.

Von Dagmar Simons