Die Feuer in der Region reißen nicht ab. In der Nacht zum Freitag musste die Feuerwehr in Neuruppin zu einem Garagen- sowie zu einem Autobrand ausrücken. In Werder standen währenddessen 80 Strohballen in Flammen. Am Freitagmorgen mussten die Brandschützer erneut ran: diesmal zu einem Unfall in Alt Ruppin.