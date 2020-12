Brexit: Die Wirtschaft in Ostprignitz-Ruppin wird ihren Weg finden

Neuruppin/Werder

Obwohl bei den Verhandlungen zwischen der Europäischen Union ( EU) und dem Vereinigten Königreich immer noch keine Entscheidung gefallen ist, ob es zum Jahreswechsel einen „harten“ oder „weichen“ Brexit geben wird, scheint Stefanie Bullinger die Ruhe in Person zu sein. „Die Engländer haben sich doch längst auf den Brexit eingerichtet“, sagt die Geschäftsführerin der Holzwerke Bullinger.

Die Lager sind sicher schon voller als sonst

Das 1913 in Baden-Württemberg gegründete Unternehmen, das 1993 das damalige Häuserwerk in Werder im Gewerbegebiet Temnitzpark vor den Toren Neuruppins übernommen hat und dort seitdem Brettschicht- und Konstruktionsholz produziert, kann sich derzeit nicht beklagen. „So lange die Baustellen offen sind, haben unsere 140 Mitarbeiter sehr viel tun“, so Bullinger. Sie ist pragmatisch. „Die Welt wird durch den Brexit nicht untergehen.“ Immerhin werde die Ware gebraucht. Deshalb seien die Lager in Großbritannien derzeit sicher auch voller als sonst.

Mit Verwerfungen durch den Brexit und den immer wahrscheinlicher werdenden Zollbelastungen rechnet auch die Geschäftsführerin. Für Bullinger ist das aber kein Grund für Panik. „Die Wirtschaft wird ihren Weg finden.“ Schließlich habe es auch eine Zeit vor der EU und den Zöllen gegeben, so die Geschäftsfrau.

Ab Januar kommen die Bruteier aus Frankreich

Die Putenfarm Kartzfehn, die zwölf Standorte mit mehr als 220 Mitarbeitern in Ostprignitz-Ruppin hat, ist auf den Brexit vorbereitet. Schließlich hat das Unternehmen, das als einer der größten Putenvermehrungsbetriebe in Europa gilt, bisher das Gros seiner jährlich etwa 350.000 Bruteier aus England bezogen. Nunmehr werden die Bruteier und auch die einzustallenden Elterntiere vom europäischen Festland kommen, sagt Firmensprecher Thorsten Mahlstedt, und zwar von Januar bis März 2021 aus Frankreich.

Die Putenfarm Kartzfehn, die im Oktober an die Unternehmerfamilie Storck aus Garrel in Niedersachsen verkauft wurde, sieht dabei kein Problem. Schließlich habe ihr Lieferant Farmen an mehreren Standorten, nicht allein in Großbritannien und Frankreich, sondern ebenfalls in verschiedenen Regionen der USA, so Mahlstedt.

Wird der Standort ausgebaut?

Der Eigentümerwechsel bei Kartzfehn wird vermutlich zunächst keine großen Veränderungen mit sich bringen. Denn die neue Unternehmerfamilie kennt die Putenfarm bestens: Agraringenieur Thomas Storck war, bevor er sich in der Putenmast selbstständig gemacht hat, acht Jahre im Unternehmen tätig und arbeitete zuletzt als stellvertretender Vertriebsleiter. Darüber hinaus vertritt Storck seit über zehn Jahren als Vorsitzender des Verbandes Deutscher Putenerzeuger die Interessen der deutschen Putenerzeuger. Barbara Storck wiederum leitete vor Gründung ihrer eigenen Praxis die Karzfehner Veterinärabteilung.

Die Arbeitsplätze der insgesamt mehr als 500 Mitarbeiter, weitere Standorte neben Gühlen-Glienicke bei Neuruppin befinden sich im Spreewald, bei Meißen (Sachsen) und Stendal ( Sachsen-Anhalt) sowie in Küste und Soltau in Niedersachsen, sollen demnach erhalten und möglichst ausgebaut werden. „Wir sind überzeugt, dass Geflügelfleisch weiter im Trend liegen wird“, heißt es bei Kartzfehn.

Sparkasse: Einige Regeln werden angepasst

Die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin rechnet ebenfalls mit keinen großen Auswirkungen, wenn Großbritannien künftig aus EU-Sicht als sogenannter Drittstaat betrachtet wird. Zwar müssen dann Regeln zum Datenschutz, Formulare bei der Kreditvergabe und die Geldwäsche-Richtlinie angepasst werden. Aber diese „gesetzlichen Anpassungen werden auf anderer Ebene und nicht durch uns geregelt“, sagt Neuruppins Sparkassen-Sprecher Christopher Arndt. Die Sparkasse setze diese Neuregelungen wie auch alle anderen Banken lediglich um.

Laut Arndt hat der EU-Austritt von Großbritannien nur auf wenige Sparkassen-Kunden Auswirkungen. „Eine existenzbedrohende Situation für Unternehmen, wie durch die Corona-Pandemie verursacht, können wir nicht erkennen.“

Von Andreas Vogel