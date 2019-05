Neuruppin

Mehr als drei Stunden war die Autobahnauffahrt Neuruppin aus Richtung Hamburg am Montagabend gesperrt – weil aus einem umgebauten Doppeldeckerbus aus Großbritannien Dieselkraftstoff ausgelaufen war und dieser erst beseitigt werden musste.

Plötzlich Diesel auf der Frontscheibe

Ein Kraftfahrer hatte die Polizei gegen 17.20 Uhr informiert, dass auf seinem Auto zwischen Herzsprung und Neuruppin plötzlich Diesel auf seine Frontscheibe spritzte. Die daraufhin alarmierte Neuruppiner Feuerwehr war zwar mit fünf Fahrzeugen ausgerückt, doch war der Bus inzwischen in Höhe Neuruppin von der Autobahn zu einem Autohaus bei Bechlin abgeleitet worden – und die Brandschützer für das Beseitigen der Ölspur nicht zuständig, sagte am Dienstag Neuruppins Polizeisprecherin Dörte Röhrs.

Offen war zunächst, welche Autobahnmeisterei sich um den Abschnitt zwischen Herzsprung und Neuruppin kümmert. Die Meisterei in Wittstock ist bis Neuruppin zuständig, die Meisterei der privaten Havelland-Autobahn ab Neuruppin in Richtung Berlin.

Riesige Ölpfütze auf der Fahrbahn

Kurz vor 19 Uhr habe die Havelland-Autobahn gemeldet, dass für das Beseitigen der Ölspur auf der Autobahn der Anschluss Neuruppin gesperrt werden müsste, so Röhrs. Weil die Ölpfütze so groß war, dauerte das Säubern der Fahrbahnen dann mehr als drei Stunden. Erst gegen 22.17 Uhr konnte die Auffahrt Neuruppin wieder frei gegeben werden.

Der Doppeldeckerbus stand am Dienstagmittag noch am Bechliner Autohaus: Die Eigentümer versuchten selbst, den Schaden an der Kraftstoffanlage zu reparieren. Wie viel Diesel am Montag ausgelaufen ist und von der Fahrbahn gekehrt werden musste, das blieb offen.

Von Andreas Vogel