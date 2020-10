Neuruppin

Es war streng genommen ein bewaffneter Überfall. Schauspielerin Carmen-Maja ­ Antoni ahnte jedenfalls vor der Buchpremiere noch nicht, dass die beiden Autoren ihr kurzerhand die Waffe in die Hand drückten, die maßgeblich zu Theodor Fontanes Kriegsgefangenschaft beigetragen hatte. Nun ja, nicht dieselbe. Aber das gleiche Modell: Ein Revolver der Marke Lefaucheux M. Das echte Exemplar ist verschollen.

Echter Revolver auf der Bühne

Der Tatort: Die Neuruppiner Kulturkirche. Die Zeugen: Rund 150 Fontanefans und Literaturbegeisterte. Die Drahtzieher: Das Team der Neuruppiner Fontanebuchhandlung, die seit Jahren regelmäßig „Immer 18., bei uns“ zu Lesungen einlädt und mit Buchpremieren des Fontane-Pirschers Robert Rauh bereits diverse Erfahrung hat. Nicht umsonst wurde statt der räumlich begrenzten Buchhandlung die Kulturkirche gemietet.

Geschichtslehrer und Fontaneforscher: Robert Rauh. Quelle: Regine Buddeke

Rauh zieht – mittlerweile tut er es im Doppelpack. Seine jüngsten Fontane-Bücher sind in Kooperation mit Fontane-Kennerin Gabriele Radecke entstanden, die mit ihrer digitalen Fontane-Notizbuch-Edition Rauhs Recherchen noch horizonterweitert und sublimiert. Man kann sagen: Da haben sich zwei gefunden.

Gabriele Radecke ist Herausgeberin der digitalen Fontane-Notizbuchedition. Quelle: Regine Buddeke

Oder besser: drei. Denn Schauspielerin Carmen-Maja Antoni – auch sie ein nicht zu vernachlässigendes Zugpferd – ist mittlerweile Robert Rauhs „Stamm-Buchvorstellerin“. Sie, Rauh und Radecke sind am Sonntag die Ermittler im Fall Fontane.

Detektiv-Duo checkt jeden Fakt in Buch und Notizbuch

Der hat wohl nicht geahnt, dass sich ein Detektiv-Duo genau 150 Jahre später auf die Spur macht, um akribisch nachzuprüfen, was in seinem Roman „Kriegsgefangen“ Wahrheit und was Dichtung ist. Radecke/Rauh nutzen den Corona-Sommer für eine Reise nach Domremy und Besancon bis zur Insel Oleron.

Konzentriert ob des ernsten Themas: Schauspielerin Carmen-Maja Antoni und die Autoren Robert Rauh und Gabriele Radecke (v.r.) Quelle: Regine Buddeke

Sie wühlten sich durch Schauplätze und diverse Archive und glichen alles ab, was Fontane später im Buch schrieb und zuvor – quasi frisch im Geschehen – in seinem Notizbuch festhielt. Es war immerhin seine gefährlichste Reise, die leicht tödlich hätte enden können, als er 1870 als Kriegsberichterstatter nach Frankreich fuhr und – er wäre nicht Fontane, hätte er sich das entgehen lassen – die Geburtsstätte der französischen Nationalheiligen Jeanne d’Arc aufsuchte. Ein Dichter kann nicht anders. Aber er wurde dabei als preußischer Spion verhaftet. Der Revolver machte das nicht besser.

Schauspielerin Carmen-Maja Antoni macht gern mal einen Scherz. Quelle: Regine Buddeke

Das Trio agiert in bewährter Manier: Carmen-Maja Antoni liest die Texte aus Fontanes „Kriegsgefangen“, Gabriele Radecke und Robert Rauh plaudern über die Recherchen und warten mit spannenden Details auf: Nicht alles, was Fontaneforscher bisher für bare Münze hielten, ist es auch. Fontane hat die dichterische Freiheit durchaus in Anspruch genommen – etwa was den konkreten Ort seiner Verhaftung angeht. Da stimmen die Aussagen nicht überein.

Viel Witz und Galgenhumor

Ist doch egal, wird manch einer sagen. Wie auch immer: Spannend ist es allemal, mit welch detektivischer Akribie die Autoren vorgingen. Und: Die Schilderungen Fontanes sind klug und gut beobachtet wie alles, was er schrieb. Obschon gerade erst dem Tode entronnen zeichnet er seine Gefangenschaft mit feinsinnig-galgenhumorigem Witz. Den plastisch zu machen, ist für den Theater-Haudegen Antoni ein Fest.

Inzwischen gute Freunde: Schauspielerin Carmen-Maja Antoni und die Autoren Robert Rauh und Gabriele Radecke (v.r.) Quelle: Regine Buddeke

Das Buch ist im Bebra-Verlag erschienen und unter anderem in der Fontanebuchhandlung erhältlich.

Von Regine Buddeke