Neuruppin

Was kann man mit 10.000 Euro alles anfangen? Sechs Monate haben die Ortsbeiräte der zwölf kleineren Ortsteile von Neuruppin Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Alt Ruppin kann sogar 20.000 Euro verplanen.

Bis 30. Juni müssen alle Ortsbeiräte in einer öffentlichen Sitzung entschieden haben, wofür sie das Geld ausgeben wollen. In den folgenden Wochen prüft die Stadtverwaltung dann, ob sich die Ideen umsetzen lassen. Geht alles klar, können die Vorhaben im Jahr 2022 dann umgesetzt werden.

So sieht es die neue Regelung zum Ortsteilbudget in der Fontanestadt vor. Die Stadtverordneten hatten sie nach monatelanger Diskussion und gegen den ausdrücklichen Wunsch einzelner Ortsvorsteher im Dezember beschlossen.

Neuruppins Budget für die Ortsteile soll künftig aufgeteilt werden

Bisher hatte die Stadt jedes Jahr 150.000 Euro für die ländlichen Ortsteile vorgesehen, also alle Dörfer, Alt Ruppin blieb außen vor. Die Ortsteile konnten gemeinsam entscheiden, in welches Vorhaben das Geld fließen soll. Gühlen-Glienicke bekam so zum Beispiel Geld fürs Dorfgemeinschaftshaus, in das Dorfgemeinschaftshaus in Gnewikow floss Geld aus dem Ortsteilbudget, nach Wuthenow ebenfalls. Aktuell ist ein Zuschuss für den Bau eines Radweges zwischen Nietwerder und Wulkow vorgesehen.

Baudezernent Arne Krohn hatte 2020 eine Neuregelung vorgeschlagen. Statt weniger großer Vorhaben sollen künftig kleinere Projekte gefördert werden, dafür aber in jedem Ort. Die bisherigen 150.000 Euro werden aufgeteilt. Erstmals soll Alt Ruppin etwas abbekommen.

Axel Noelte aus Wuthenow lehnt die Aufteilung aus einem anderen Grund ab. Er fürchtet, dass sein Ortsbeirat die 10.000 Euro nicht für das Vorhaben ausgeben darf, das den Wuthenowern derzeit am wichtigsten scheint: das Dorfgemeinschaftshaus.

Wuthenow fürchtet, nicht frei entscheiden zu dürfen

Tatsächlich gibt es dabei ein Problem. Die Stadtverordneten hatten 2016 einen einmaligen Zuschuss von 150.000 Euro für das Dorfgemeinschaftshaus in Wuthenow beschlossen. Jetzt wird noch mehr Geld für die Sanierung gebraucht. Dafür würde der Ortsbeirat seine jährlichen 10.000 Euro gern ausgeben. Andere Projekte gibt es im Dorf nicht, sagt Ortsvorsteher Noelte.

Nach dem Beschluss von 2016 wäre ein weiterer Zuschuss für den Dorftreff nicht möglich. Die Stadtverordneten müssen den erst aufheben. Im Dezember waren sich alle einig, dass sie das tun wollen. Noelte bleibt skeptisch.

Von Reyk Grunow