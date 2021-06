Neuruppin

Inmitten von Büchern und dem typischen Eigengeruch einer Buchhandlung ist Jana Kolar-Voigt aufgewachsen. Sie war 15 Jahre alt, als ihre Mutter Ilona Kolar am 12. Juni 1991 die Fontanebuchhandlung in Neuruppin eröffnete. Heute, 30 Jahre später, ist das Geschäft kaum mehr aus der Innenstadt wegzudenken.

„Ich finde uns ziemlich beständig“, sagt Jana Kolar-Voigt anlässlich des 30-jährigen Bestehens. Heute ist sie 45 Jahre alt und die Leiterin der Buchhandlung. Ihre Mutter sei damals sehr mutig gewesen, das Geschäft zu kaufen. Die Bedingungen waren nicht gut. Doch angefangen hat alles mit Büchern.

Es fehlte das Geld, den Jugendtraum zu erfüllen

Im Jahr 1991 war Ilona Kolar Leiterin der Volksbuchhandlung, der heutigen Fontanebuchhandlung. Zu DDR-Zeiten gehörte das Geschäft noch dem Staat. Doch sollte es über die Treuhand in private Hände abgegeben werden.

Bücher bedeuten Ilona Kolar sehr viel. Zu Hause ist es auch nicht mit einem Buch getan, die liest fünf Bücher parallel. Quelle: Henry Mundt

Ilona Kolar hatte damals großes Interesse daran, den Buchladen zu kaufen. „Es war mein Jugendtraum“, sagt die heute 73-jährige gelernte Buchhändlerin. Doch fehlte ihr das nötige Eigenkapital, um einen Kredit von der Bank zu bekommen und das Geschäft erwerben zu können.

Der Brief einer Hamburgerin

Anfang des Jahres kam dann eine Hamburgerin in die damalige Volksbuchhandlung. Ihr Mann war gestorben, sie wolle noch die Bücher aus seinem Verlag verkaufen. Ilona Kolar verstand sich gut mit ihr, sie unterhielten sich lange.

Andere Buchläden hätten kein Interesse an den Büchern gehabt, „vor allem, weil viel Lyrik dabei war“, sagt Ilona Kolar. Romane würden sich weitaus besser verkaufen. Doch die Bücher weckten ihr Interesse und sie kaufte der Hamburgerin alle ab. Nur kurze Zeit danach erhielt sie einen Brief von ihr.

Sie lies den Traum von Ilona Kolar wahr werden

Geschrieben stand dort, dass sie Ilona Kolar 30.000 Deutsche Mark leihen möchte, damit sie sich ihren Jugendtraum erfüllen kann. Sie wolle nicht, dass irgendein größeres Unternehmen die Volksbuchhandlung kauft, „sondern, dass es bei den Menschen bleibt, die hier leben“, skizziert Ilona Kolar den Brief der Hamburgerin. „Das hat mich unglaublich bewegt. Sie war selbst keine wohlhabende Frau und hat mich nicht gekannt“, sagt sie rückblickend.

Ilona Kolar verband eine lange Freundschaft mit der Hamburgerin, die ihren Traum wahr werden lies. Quelle: Henry Mundt

Ilona Kolar ging mit dem Eigenkapital zur Bank und bekam weitere 250.000 Deutsche Mark als Kredit, um die Volksbuchhandlung kaufen zu können. Mit der Hamburgerin entwickelte sich eine lange Freundschaft. „Wir waren die ganze Zeit eng miteinander verbunden“, sagt Ilona Kolar. Im vergangenen Jahr starb die Frau, die ihr damals alles ermöglicht hat.

Die Bücher und Einrichtung mussten erneuert werden

„Aus heutiger Sicht war es Unsinn, den Buchladen so teuer zu kaufen“, sagt Ilona Kolar. Die dort vorhandenen DDR-Bücher seien nahezu wertlos gewesen, West-Lektüre war angesagt. Auch die Einrichtung sei abgeschrieben gewesen und musste erneuert werden.

„Ich hätte mir eher einen leerstehenden Laden mieten sollen“, sagt Ilona Kolar. Doch bereut hat sie ihre damalige Entscheidung nicht. „Es ist es heute ein schöner Laden, der Neuruppin sehr prägt“, sagt sie.

Jana Kolar-Voigt wurde Leiterin der Buchhandlung

Bis zum Jahr 2012 hat Ilona Kolar das Geschäft geführt. Dann hat sie den Buchladen in die Havelländische Buchhandels GmbH eingegliedert, dessen Geschäftsführer ihr Schwiegersohn, Matthias Voigt, ist. Jana Kolar-Voigt leitete die Buchhandlung fortan und bis heute.

Matthias Voigt und Jana Kolar-Voigt halten Bilder der Eröffnungsfeier von vor 30 Jahren in den Händen. Quelle: Henry Mundt

„Die Arbeit hat meiner Mutter immer Spaß gemacht. Sie hat sich gefreut, in der Familie eine Nachfolgerin gefunden zu haben“, sagt Jana Kolar-Voigt. Seit 2001 arbeitet sie nun schon in der Fontanebuchhandlung. Zuvor, im Jahr 1995, hatte sie in Schleswig-Holstein ihre Ausbildung zur Buchhändlerin begonnen.

Drei Jahre arbeitete sie dann in Berlin-Tempelhof, bis in der Fontanebuchhandlung eine Stelle frei wurde – und sie fortan, über die kommenden zehn Jahre, zusammen mit ihrer Mutter dort arbeitete. Doch eigentlich kennt Jana Kola-Voigt die Buchhandlung schon, seit ihre Mutter das Geschäft gekauft hat. „Als ich dann 16 wurde, habe ich dort regelmäßig ausgeholfen“, sagt die heutige Chefin.

Zum Geburtstag soll es eine Lesung geben

Ilona Kolar ist stolz auf ihre Tochter und darauf, wie sie die Buchhandlung führt. „Sie hat unglaublich tolle und innovative Ideen und es gibt immer wieder Veranstaltungen dort“, sagt sie. Etwa die monatliche Veranstaltungsreihe „Immer 18. bei uns“, angelehnt an einen Satz aus einem Buch Theodor Fontanes. Seit 2014 gibt es die Reihe nun schon, zu der Autoren eingeladen werden und dem Publikum aus ihren Büchern vorlesen.

Beispielsweise las John von Düffel aus seinen Büchern – zum 30. Geburtstag des Geschäfts am 12. Juni liest Alexander Osang aus seinem Werk „Fast hell“ vor. Geplant ist, dass die Lesung wegen der Pandemie unter freien Himmel im Innenhof des Alten Gymnasiums stattfindet.

Über 17.000 Bücher im Laden, über 1.000 zu Hause

In der 30-jährigen Geschichte des Buchladens sind es die Veranstaltungen, die Jana Kolar-Voigt als echtes Highlight empfindet. „Es ist toll, so viele verschiedene Autoren kennenlernen zu dürfen“, sagt sie. Zweimal sei die Veranstaltungen nun schon so gut gebucht gewesen, dass Jana Kolar-Voigt für die Lesungen in die Kulturkirche umziehen musste. Auch freut sie sich immer wieder über Touristen, die oft erstaunt feststellen würden, welchen tollen Buchladen Neuruppin hat.

Über 17.000 Bücher gibt es aktuell in der Fontanebuchhandlung. Sie verteilen sich auf 270 Quadratmeter Ladenfläche. Selbst hat Jana Kolar-Voigt mehr als 1000 Bücher zu Hause.

Das Gespür, was Menschen lesen möchten

Herauszufinden, was die Menschen lesen wollen – dafür gebe es kein Rezept. „Es ist ein Gespür was man bekommt, wenn man mit den Menschen spricht“, sagt sie.

Auch diesem Gespür hat sie es zu verdanken, dass die Fontanebuchhandlung zum zweiten Mal nach 2017 in diesem Jahr den Deutschen Buchhändlerpreis gewonnen hat. „Der Zuspruch der Kunden ist eine große Freude. Wenn eine Fachjury das noch einmal bestätigt, ist das toll“, sagt Jana Kolar-Voigt.

Jana Kolar-Voigt ist dankbar für ihr Team. Sie möchte noch lange mit ihren Mitarbeitern zusammen arbeiten. Quelle: Henry Mundt

Ob die Fontanebuchhandlung noch weitere 30 Jahre in der Familie bleibt, steht noch in den Sternen. „Ich würde mir wünschen, dass einer der Enkel den Laden übernimmt“, sagt Ilona Kolar. Ihre Tochter hat drei Söhne. Allerdings denkt Jana Kolar-Voigt noch lange nicht ans Aufhören: „Ich hoffe, dass ich hier alt werde“, sagt sie. „Und noch so lange mit solch einem tollen Team zusammenarbeiten kann. Und danach nur noch lese und nicht mehr verkaufe.“

Von Steve Reutter