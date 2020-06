Neuruppin

Am Sonnabend, 19. September, soll es in Neuruppin ein großes Bürgerfest mit etwa 20 Bands an verschiedenen Orten und auf mehreren Bühnen in der Kreisstadt geben. Damit soll das Ende der coronabedingten Einschränkungen in der Fontanestadt gefeiert werden. Die genauen Details zu dem Bürgerfest will die städtische Wirtschaftsförderung Inkom am Dienstagmittag bei einem Pressetermin bekanntgeben. Durchgesickert ist aber schon, dass auch die Neuruppiner Band „Unerhört“ am 19. September mit dabei sein wird.

Das kulturelle Leben lag seit Mitte März am Boden

Das kulturelle Leben war auch in der Fontanestadt nach Ausbruch der Corona-Pandemie seit Mitte März mit der damit verbundenen weitgehenden Kontaktsperre nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Alle Konzerte mussten abgesagt und verschoben werden, auch der Ausstellungsbetrieb wurde eingestellt.

Anzeige

Mit dem Bürgerfest am 19. September soll ein Zeichen dafür gesetzt werden, dass sich die Kulturschaffenden und die Menschen in der Stadt und im Umland von dem Virus nicht unterkriegen lassen. Der Kreis Ostprignitz-Ruppin gilt seit gut drei Wochen als coronafrei, das bedeutet, dass es derzeit keine Fälle von Infizierten im Landkreis gibt.

Weitere MAZ+ Artikel

Von Andreas Vogel